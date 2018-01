Reinsalu umbusaldamine ei läinud läbi

Opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus justiitsminister Urmas Reinsalule kukkus täna riigikogus läbi.

Reformierakonna, Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud umbusaldusavalduse poolt hääletas riigikogus 46 saadikut, vastu ei olnud keegi, 35 saadikut jättis hääletamata. Hääletusel osales riigikogu 81 saadikut.

Umbusaldusavalduse aluseks on Reinsalu lause, milles ta naeruvääristas naistevastase vägivalla hukkamõistjaid, kelle pöördumise ajendas presidendi otsus valida naistevastases vägivallas süüdi mõistetud Tiit Ojasoo ja tema teater NO99 vabariigi aastapäeva etendust lavastama.

Reinsalu on pärast seda korduvalt vabandanud ja kinnitanud, et mõistab naistevastase vägivalla hukka.

“Kriitika nii opositsiooni, koalitsiooni kui avalikkuse poolt peaks Eesti poliitiline kultuuri juures tähendama vabatahtlikku tagasiastumist. Kuna seda ei juhtunud, peame vajalikuks väljendada oma umbusku Urmas Reinsalu suhtes konkreetsest juhtumist laiemalt ja see puudutab ka tema pikemaajalist tegevust,” seisab umbusaldusavalduses. “Me otsustasime jätta selle arutada riigikogu täiskogule, kuna nagu koalitsioonis, ei lange ka umbusaldajate seas hinnangud igale poliitilistele valikule, sealhulgas Urmas Reinsalu omadele, täiesti kokku. Kuid me oleme ühel meelel, et selguse ja korra loomise asemel on ta segaduse tekitaja ning ei põrku tagasi ka Eesti õigusliku järjepidevuse murendamisest.”

Umbusalduse läbiminekuks on vaja riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles esmaspäeval, et SDE juhatuse esmaspäevase otsuse kohaselt ei osale erakonna parlamendifraktsioon Reinsalu umbusalduse hääletusel. Ta lisas, et fraktsiooni liige Hannes Hanso on lubanud Reinsalu umbusalduse poolt hääletada, kuid teised fraktsiooni liikmed ei osale hääletusel.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas oma esmaspäevasel nõupidamisel, kus osales ka peaminister Jüri Ratas, et Keskerakond ei toeta umbusaldamist.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL), mille liige Reinsalu on, juhatus avaldas esmaspäeval üksmeelset toetust justiitsministri tegevusele ja otsustas, et ta peab ministrina jätkama.