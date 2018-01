Lääne Elu paberleht neljapäeval, 25. jaanuaril

Advokaatide arvates pole Nurme vabriku juhtide süü tõendatud

Haapsalu kohtumajas jätkuvas Nurme vabriku maksupettuse kohtuasjas nõuab prokurör maksupettuses süüdistatavatele tingimisi vangistust ja viie aasta pikkust ettevõtluskeeldu, advokaatide arvates põhineb kohutuasi oletustel

