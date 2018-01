Kaitsevägi sai juurde 85 rühmaparameedikut

Toetuse väejuhatuse meditsiini väljaõppekeskuses rühmaparameedikute kursuse läbis 85 ajateenijat erinevatest väeosadest üle Eesti.

Kümme nädalat kestnud kursuse jooksu õppisid osalejad lahing- ja kriisiolukordades meditsiiniabi osutama ning said väljaõpet meditsiinitehnika ja medikamentide kasutamiseks, edastas kaitseväe peastaap. Keskenduti ennekõike praktilistele oskustele, mida lihviti Tallinna kiirabibrigaadide igapäevatöös praktikandina osaledes. Kursus kulmineerus väliõppuse ja kahepäevase lõpurännakuga, mille raames pidid ajateenijad demonstreerima omandatud meditsiinioskusi ning füüsilist vastupidavust.

Reedel aset leidnud kursuse lõpurivistust olid jälgima tulnud ka ajateenijate lähedased, kelle nähes anti värsketele parameedikutele üle lõputunnistused ja parameedikute embleemid.

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse ülem major Lauri Bender rõhutas kursuse lõpetanutele meedikute olulisust lahinguväljal ja kriisi korral. “Sõjaolukord, milleks me õppustel valmistume, on nii ühiskonna, sõjaväelaste kui ka tsiviilisikute jaoks väga raske ja traagiline ning selle juures on oluline, et ei kaoks lootus olukorra paranemisele. Parameedikud on sõjaväljal ja kriisiolukordades alati need, kes annavad lisaks meditsiinilisele abile ka lootust ja aitavad säilitada inimlikkust kõige keerulisemates situatsioonides,” ütles major Bender.

Kursuse parimaks õppuriks valitud reamees Karlis Nigul ütles, et õpitu kinnistas tema varasemat soovi tulevikus meditsiinilist kõrgharidust omandada. “Väljaõpe oli väga põnev ja intensiivne – eriti huvitavad olid kiirabipraktikad ning käisime isegi lahkamisel,” ütles reamees Nigul.

Rühmaparameediku kursuse lõpetas 85 ajateenijat, kelle hulgas oli ka neli naist. Lõpetanutest ligi pooled jätkavad väljaõpet kompaniiparameediku kursusel.

