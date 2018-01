Ilm: neljapäeval läheb sulaks

Homme jäävad termomeetrinäidud miinuspoolele ja mõnes kohas poetab õrna lund. Lõunani on ilm rahulik ja ideaalse talveilma sarnane. Õhtu poole tõuseb aga saartel ja läänerannikul tuul tugevamaks. Nõnda annab endast märku lääne poolt tugevat survet avaldav madalrõhkkond, mis ähvardab Läänemere ümbruse kesknädalal oma valdusse võtta

Teisipäeva (23. jaanuari) öö on madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail kohatiste lumehoogudega, suurem on saju võimalus Eesti põhjapoolses osas. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, vaid põhjarannikul on loodetuul veidi tugevam. Õhutemperatuur on -3..-8°C ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal alla -10°C. Päeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja sajuhooge on hõredalt. Lõuna- ja edelatuul tugevneb, õhtupoolikul on saartel ja läänerannikul puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6, saarte rannikul tõuseb 0°C lähedale.

Kolmapäeval (24. jaanuaril) laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Pärast keskööd hakkab saartel lund sadama, hommikuks laieneb sadu mandrile ja muutub tihedaks, tuiskab. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2..7, Kesk- ja Ida-Eestis -8..-12°C. Päeval sajab mandril tihedat lund ja tuiskab, saartel ja õhtul ka läänerannikul muutub sadu vesisemaks ja on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Õhtu poole pöördub tuul edelasse ja üürikeseks tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ennelõunal -1..-5, pärastlõunaks tõuseb üle 0°C, Kesk- ja Ida-Eestis on -4..-7°C, õhtul tõuseb.

Neljapäeval (25. jaanuaril) tekib Skandinaavia keskosa kohal uus osatsüklon, liigub edelavoolus edasi Lapimaa suunas ja selle lõunaserva mööda kandub Eesti kohale soe õhumass. Aeg-ajalt sajab ja enamasti vihma, vaid öö hakul tuleb sadu Ida-Eestis veel lume ja lörtsina. On jäidet! Tuul tugevneb uuesti, puhub öösel edelast, sisemaal on puhanguid 15, rannikul 20 m/s, päeva jooksul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, enne keskööd võib Ida-Eestis veel alla 0°C olla, päeval on +2..+5°C.

Reedel (26. jaanuaril) jõuab uus osatsüklon Norra rannikule ja laieneb üle Skandinaavia ning selle serva mööda jätkub võrdlemisi sooja õhu vool üle Läänemere ümbruse. Öösel sajab kohati vihma, päeval võib sadu laialdasem olla ja sekka ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on öösel 0..+2, päeval +1..+3°C.

Laupäeval (27. jaanuaril) liigub madalrõhkkond edasi Botnia lahe äärde ja selle servas sajab meil vihma, sekka ka lörtsi – öösel on sadusid hõredamalt, päeval laialdasemalt. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, päeval on 0..+3°C.

Pühapäeva (28. jaanuaril) öösel madalrõhkkonna mõju väheneb. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Tuul üürikeseks nõrgeneb, kuid juba hommikul algab saartel tugevnemine. Skandinaaviast laieneb Läänemerele uue aktiivse madalrõhkkonna serv. Päev tuleb tugeva lõunatuulega, tõenäolised puhangud on 20 m/s, õhtul pöördub saartel edelasse. Aeg-ajalt sajab lörtsi. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval 0..+2°C.

Esmaspäeval (29. jaanuaril) liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle lõunaservas lõõtsub meil tugev lõuna- ja edelatuul. Aeg-ajalt sajab lörtsi, sekka ka vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, saartel kuni +4, päeval on +2..+4°C.