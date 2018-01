Seinäjoel tähistatakse Eesti vabariigi 100. sünnipäeva „Maakiriku missaga”

Pühapäeval, 21. jaanuaril tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva Seinäjoel Törnävä kirikus kl 18 „Maakiriku missaga”, mille autor on Haapsalust pärit Lea Salumäe.

Mõte korraldada Seinäjoel Eesti riigi juubeli puhul pidulik jumalateenistus sündis ühiselt Kauhava koguduse organistide Silvia Kaljurandi ja Piret Stepanoviga.

„Eesti organistidena tundsime, et soovime kinkida soomlastele midagi eestipärast ja palvetada ühiselt meie Eesti rahva eest. 100 aastat Eesti iseseisvust on suur kingitus ja loodan, et oleme kõik südames jumalale tänulikud, et ta on meid raskustest läbi kandnud ja saame olla vabad,” selgitas Seinäjoe koguduse organist Lea Salumäe.

„Maakiriku missa” sündis aastal 2004 Lea Salumäe diplomitööna Viljandi kultuuriakadeemiale. Diplomitöö juhendajaks oli dotsent Ene Salumäe. „Missamuusikat komponeerides sain inspiratsiooni rahvapärasest koraalist ja regilaulust. Üldlaulud missas on Eesti rahvapärased koraalid, mõned rahvapärased seaded komponeerisin ka ise juurde,” vahendas Lea Salumäe.

Esmaettekandel diplomimissal Viljandi Pauluse kirikus 7. juunil 2004 oli liturg toonane assessor Tiit Salumäe, eeslaulja Jüri Liiva ja kantor Lea Salumäe. Jumalateenistusel teenisid muusikaga vaimuliku rahvamuusika projektansambel „Hingekeeled” ja Viljandi kultuuriakadeemia rahvamuusikud. Saatepillidena kõlasid missas mitmed rahvapillid nagu torupill, kannel, hiiu kannel, viiul, seitsmekeelne kannel, nyckelharpa ja harmoonium. 21. jaanuaril kantakse „Maakiriku missa” ette esimest korda kahekeelsena, eesti- ja soomekeelsena. Missa toimub koostöös Eesti kirikuga. Liturg on piiskop Tiit Salumäe. Kaasa teenivad praost Mauri Pitkäranta, Seinäjoe kirikukoor, kantor Lea Salumäe (harmoonium), Silvia Kaljurand (kannel), Piret Stepanov (plokkflööt), Anna-Kaisa Lahtinen (ukulele), Tea Polso (viiul), Katri Tuomiharju (flööt ja ukulele) ja Maria Väinölä (ukulele).