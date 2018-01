Elroni endine juht Ärilehele: tasuta ühistranspordi rahaga võiks ehitada Haapsalu raudtee

Möödunud reedel viimast päeva Elronit juhtinud Andrus Ossip ütles intervjuus Ärilehele, et Haapsalu raudtee vajaks kiiremat otsust.

„Kõik taandub nõudlusele,“ vastas ta küsimusele, kui mõistlik tundub talle Haapsalu raudtee väljaehitamine. „Haapsalu oma sõitjate hulga ja sealt tuleva riigi toetuse ja piletituluga poleks teiste liinidega võrreldes kuskilt otsast halvem. Koidula-Tartu liiniga võrreldes oleks Haapsalu kindlasti tublimgi. Pigem saaks seda tõenäolise sõitjate hulga poolest võrrelda Tallinna-Türi liiniga.“

„Otsus see raudtee terves mahus välja ehitada võiks juba kiiremini sündida. Rongisektoris vaatame, kas tasuta bussiliiklusse pandav raha on ilmtingimata vajalik. Selle arvel saaksime kas märgatavalt bussiliiklust tihendada või selle plaanitud kahe aasta rahaga Haapsalu raudtee täismahus välja ehitada. Aga need on poliitilised otsused, lisas ta.

