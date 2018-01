Külmalaine päästis metsatöötlejad kõige hullemast

Tavapärasest sajusem sügis on kergitanud puidu hinda, kuid metsatöötlejad ja puidu väljavedajad on ilmaolude tõttu pidanud sundpuhkust pidama ja kahju kannatama.

Kui veel läinud nädalal olid metsad nii vesised, et masinatega metsa tegema ja puitu välja vedama ei pääsenud, siis läinud nädala lõpus saabunud külmakraadid on olukorda leevendanud. „Külm, mis nüüd tuli, päästis kriisist,” ütles Läänemaa metsaühistu ja Eesti erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link. Ta lisas, et praegu võib metsatööde tingimusi isegi ideaalseks nimetada, sest külmakraadid on, lund aga mitte.

Lingi sõnul läks mitmekuise seisaku ajal ootel tööde nimekiri väga pikaks. „Täna on telefon punane, kõik tahavad tööga pihta hakata,” ütles ta esmaspäeval. Ka Ristil registreeritud metsa ülestöötamisfirma Rüütel & Rüütel OÜ juht Raimo Rüütel kinnitas, et helistajad lubavad maad ja ilmad kokku, et masinad metsa saada. „Tööde järjekord on pikk ees. Nüüd tuleb ööd ja päevad lõigata, et järje peale saada,” lisas ta.

Kuigi päästvad külmakraadid lubavad taas metsa minna, annab vahepealse seisakuaja mõju end veel kaua tunda. Link ütles, et ei mäletagi metsas nii hullu seisu kui sel talvel. Enam kui kümme aastat metsatööga tegelenud Rüütli sõnul oli ka neli-viis aastat tagasi üsna sajune sügis, kuid toona läks see metsameestele valutumalt.

Lingi sõnul ei mõjuta metsa ülestöötamist mitte niivõrd külmakraadide puudumine, kuivõrd just sademed – kuiv sügis metsatöid ei takista. Rüütel lisas, et sel sügisel olid pehmest metsaalusest isegi suuremaks takistuseks teed, mis ei kandnud suuri masinaid ja nii polnud võimalik ka puitu välja vedada. „Kui teed ei kanna, siis lattu pole otstarbekas lõigata. Lõikamisega kaasnevad kulud, kuid kui puidumaterjali ära vedada ei saa, pole ka sissetulekut,” selgitas ta.

Eelmisel nädalal kuulutasid erametsaliit ja Eesti metsa- ja puidutööstuse liit Eesti metsades välja eriolukorra. Mikk Link ütles, et erakorralise seisukorra väljakuulutamine on eelkõige tähelepanu juhtimine, et metsasektoriga arvestataks: „Sektorist eemal olevad inimesed ei taju, et metsas on raske olukord.”

Lingi sõnul näitab olukord puidumüügiturul, et ilmastikutingimuste tõttu ei suudeta pikaajalisi lepinguid täita ning erakorralise olukorra väljakuulutamine annaks teenuseosutajatele argumendi paluda näiteks pangalt maksepuhkust või finantsleevendusi.

Eriti keerulises seisus on Lingi sõnul hakketootjad. Ta lisas, et inimesi takistused hakkepuidu varumisel külma ei jäta, sest katlamaju saab teisele küttele ümber lülitada, kuid hakkepuidu varujad jäävad sissetulekust ilma.

Raimo Rüütli ettevõte oli sunnitud kolm kuud pausi pidama, sest masinatega metsa ei pääsenud. „Olen pidanud kaks meest koju saatma, sest midagi pole teha, kui palka maksta ei ole,” ütles ta.

Samuti pidi ta maha müüma osa metsamasinaid. „Kui poleks maha müünud, siis oleks päris keeruline olnud uuema masina eest liisingumakseid tasuda,” ütles Rüütel.

Raimo Rüütli sõnul on ta seni panga ees oma kohustustega hakkama saanud. „Kui sel kuul oleks ka metsas pehme olnud, oleks keeruline olnud,” tunnistas ta. Rüütel lisas, et äsjasoetatud masinate puhul ei oleks abi ka maksepuhkusest, sest suurema osa laenumaksest moodustab intress, millest puhkust ei anta.