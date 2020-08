Galerii: meeleavaldus metsa kaitseks. Rahvas: kes vastutab?

Pühapäeval toimus Paralepa metsa seeneplatsil meeleavaldus metsade kaitseks, millest võttis osa üle saja inimese. Kõlama jäi küsimus: kes on need isikud, kes vastutavad massiliste lageraiete eest.

Meeleavaldajad ootavad, et metsanduse arengukava loodaks silmas pidades metsade taastamist ja säilitamist. Metsameeleavaldusega algas ka allkirjade kogumine metsapetitsioonile, mille leiab siit.

Metsakaitsjatele teevad Paralepas muret RMK raieplaanid ja keskkonnaameti mõte, et Paralepa parkmetsa võiks riikliku kaitse alt välja arvata.

“Leiame, et Paralepa mets tervikuna, nii see praegu kaitse all olev kui ka see kaugemal asuv mets väärivad kaitset, väärivad jääda selliseks puhkemetsaks inimeste jaoks, kus ei teostataks lageraieid,” ütles MTÜ Roheline Läänemaa liige Kätlin Tamm.

Seeneplatsile kogunenutele esines muusik Silver Sepp, kelle repertuaaris on mitmeid laule, mis räägivad meid ümbritsevast keskkonnast. Mitmed tema laulud on loodud Sepa abikaasa Kristiina Ehini tekstitele.

Rahvale kõneles ka bioloog ja mükoloog Tõnu Ploompuu, pärast mida toimus metsateemaline arutelu.

Tamme sõnul tõusetus esile kolm teemat: kes vastutab, inimeste vähene teadlikkus ja küsimus, kust ja kuidas tuleb alustada metsa vastutustundetu majandamisega seotud probleemide lahendamist.

Meeleavalduse metsade kaitseks toimusid pühapäeval üle kogu Eesti, igas maakonnas.

Üle-eestilise metsameeleavaldusega oli seotud 24 keskkonnakaitseorganisatsiooni ja kümneid teadlasi.

Fotod: Lemmi Kann