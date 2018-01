Juhtkiri: kõige tähtsam asi

Seekordsetel kohalikel valimistel oli kõige põletavam teema see, et linnavalitsejad on teinud Haapsalust aastatega kuurortlinna, mis on nii tuntavalt puhkajate ja suve poole kaldu, et kohalikel elanikel pole siin enam midagi teha. Erakonnad ja valimisliidud lubasid, et nende võimule saades see kõik muutuks – meelitataks kohale uued ettevõtted, tekiksid uued töökohad ja Haapsalu sõltuvus ilmast ja aastaajast väheneks.

Valimistest on nüüd kolm kuud möödas ja seni on kõige põletavamaks teemaks osutunud hoopis Haapsalu turg. Lääne Elu soovitab kõigil Haapsalu volikogu liikmetel jätta jonn ja viha ning pöörata pilgud hoopis Uuemõisa tööstusala poole, sest sealt koidavad tõepoolest uued töökohad, mille tulemisele tuleb iga hinna eest kaasa aidata.

Haapsallu võiks kerkida Baltikumis ainulaadne ettevõte, mille ühe tootegrupi turg – vanuritele ja invaliididele mõeldud tooted – kasvab kiirusega 10 protsenti aastas. On vaid üks takistus – tootmisettevõtete jaoks piisava elektrivõimsuse puudumine ja vajadus küttetrassi järele. Selle puuduse saab kõrvaldada 405 800 euroga. Endine Ridala vallavalitsus on terve aasta tööd teinud, et saada see raha piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse meetmest, mille raha jagunemise üle otsustab EAS.

Kuid valmis peab olema ka, et seda raha ei tule, sest konkurentsis on veel seitse projekti Läänemaalt. Esimesel kohal senises pingereas on reeglite tõttu Virtsu ettevõtlusala. Uuemõisa tööstusala on kolmandal kohal, mis annab positsioonist ja prioriteetsusest tulenevalt hindamisel väikese lisaboonuse, kuid lõppmäng võib kõik pea peale pöörata.

Lääne Elu arvab, et kui EAS peaks Uuemõisa tööstusala rahata jätma, ei tohi kohalik omavalitsus seda mitte teha ja peab leidma ise võimaluse, kuidas luua eeldused tööstusala arendamiseks ja uute töökohtade loomiseks. Ettevõtted koputavad ise meie uksele. Omavalitsuse ülesanne on leida võti, mis selle ukse avab.