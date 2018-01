Soe talv on lindude rände sassi löönud

Luiged Põgari rannas. Foto: Urmas Lauri

Seda, et Haapsalu Tagalaht on jaanuari keskel jäävaba, linnuasjatundja Tarvo Valker ei mäletagi. „Parte ja laululuiki ongi selle tõttu praegu palju, et ka madala veega lahed on jäätumata,” ütles Valker. „Paljud veelinnud hakkavad paikseks jääma.”

Tarvo Valker käis vend Markoga Vormsi rannikul linde loendamas ning selgus, et nii luiki kui ka kosklaid on sealkandis nii palju kui ei kunagi varem.

Hiliseid rändajaid on Läänemaal teisigi. „Matsalus on kiivitajaid veel praegugi,” ütles Valker. „Täna [reede] varahommikul oli Metsküla ranna šaakalikaamerast kiivitaja kisa kuulda.”

Sel nädalavahetusel toimub rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus. „Kõikides riikides püütakse korraga veelinnud kokku lugeda,” ütles Valker. „Nii saadakse infot, kuidas populatsioonidel läheb.”