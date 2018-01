Graafik: kui paljud pensionärid Eestis hästi teenivad?

Foto: Arvo Tarmula

Eestis on mitukümmend eri pensioniliiki, mis tähendab, et pensioni saajaid on kuni 4-aastastest 100-aastasteni. Keskmine vanaduspension oli 2017. aastal 388 eurot, enam kui 20 000 pensionäri teenib aga üle 1500-eurost kuutulu, võtab ERR-i uudisteportaal mahuka statistikaloo kokku.

Üldiselt on miinimumpalk pidevalt keskmisest pensionist pisut madalam olnud. Erandiks on aastad 2009–2012, mil miinimumpalk jäi eelnevaga samaks, kuid pensione tõsteti. Viimastel aastatel on küll mõlemad suurenenud, kuid pensionite kasvutempo on olnud miinimumpalga omast aeglasem. Sel aastal tõuseb miinimumpalk 500-le eurole, suurenevad ka pensionid.

Vaata graafikuid siin.