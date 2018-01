Ain Iro valiti Läänemaa ühisgümnaasiumi direktoriks

Läänemaa ühisgümnaasiumi direktoriks sai Viljandi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Ain Iro, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Ministeeriumi teatel oli kandidaate viis.

Ain Iro on haridusvaldkonnas tegutsenud 20 aastat, millest suurema osa on töötanud matemaatikaõpetajana Jõhvi, Haapsalu ja Viljandi gümnaasiumites. Ta on olnud ka Haapsalu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Jõhvi gümnaasiumi õppealajuhataja ja direktori kohusetäitja.

Konkursikomisjoni kuulunud haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul paistis Iro silma õpilaskeskse lähenemisega. „Kõik komisjoni liikmed olid otsuse suhtes üksmeelsed,“ ütles Trummal.

Komisjoni kuulusid peale haridusministeeriumi töötajate ka Haapsalu aselinnapea Liina Põld, Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liige ja Võru gümnaasiumi direktor.

Ain Iro märkis pressiteate vahendusel, et näeb koolielu otsuste tegemisel suurt rolli õpilasesindusel ja peab oluliseks, et õpilased saavad kaasa rääkida nii õpikeskkonna kui ka õppekava teemadel.

„Õpetada tuleb nii, et õpitakse ning õpetaja peab leidma selleks sobiva viisi, varieerides erinevaid meetodeid ja vahendeid. Tahan anda kõik endast oleneva, et õpilaste soov õppida säiliks kogu kooliaja jooksul. Selleks, et õpetaja märkaks igaühe arengut, peab ta hästi tundma ka õpilase lähtepositsiooni,“ ütles Iro.

Iro asub tööle veebruaris. Praegune direktor Leidi Schmidt, kes on juhtinud Läänemaa ühisgümnaasiumi selle asutamisest alates, läheb pensionile 1. veebruaril.