Lauri Luik: Haapsalu ja Ridala inimesi huvitavad tegelikult head teed (5)

Lauri Luik

Lauri Luik

riigikogu liige, Reformierakond

Teeme nii, et edaspidi keskendume positiivsele programmile ja räägime teemast, mis Ridala ja Haapsalu inimesi tegelikult huvitab – need on meie teed ja tänavad.

Head teed on üheks eelduseks, et meil oleks ühinevas Haapsalus hea elada. Peamine külastushooaeg möödus meil linnas küll kahjuks teedelappimise tähe all, kuid vaatamata ebamugavustele on osa kohutavaid teelõike nüüd esinduslikus kuues. Tõsi, ajastust saanuks ka paremini valida.

Palju on aga veel tarvis teha. Eks teede-tänavatega olegi selline paratamatu lugu, et kui üks ots valmis saab, on teine juba lagunenud. Kuid kindlasti saab teederemonti senisest veelgi paremini kavandada ja targemalt realiseerida.

Iga suuremahulise tegevuse aluseks on põhjalik ja pikaajaline tegevuskava. Nii tuleb ka teede ja tänavate rekonstrueerimiseks koostada konkreetne plaan objektidest koos maksumuse ja kuupäevadega.

Esmajärjekorras tuleb viia mustkatte alla koolibussiliinide teed. Tallinna maantee ja Metsa tänava äärsed ning Uuemõisas asuvad kõnniteed tuleb kiiremas korras kasutuskõlblikuks teha. Selleks, et kõnniteede renoveerimine ei jääks venima, kavatseme parandada vähemalt ühe kilomeetri kõnniteid aastas.

Kes on sõitnud Haapsalust Pullapääle, see teab, miks oleme prioriteetide hulka tõstnud ka Ungru tee.

Altmõisas toimunud linnapeade debatil tõstatus ühe teemana ka kergliiklusteede küsimus, sest Ridala inimestele lähevad need rohkem korda kui kesklinna reguleeritud ristmik. Kindlasti tuleb lähiaastatel leida vahendid, et rajada Haapsalust Jõõdresse kergliiklustee, mis on jalakäijate ja ratturite turvalisuse huvides kriitilise tähtsusega.

Haapsalu rannapromenaad on üks kuurorti visiitkaarte, mistõttu tuleb aktiivselt otsida võimalusi kergliiklustee pikendamiseks Aafrika rannast Uuemõisa pargini.

Ridala ja Haapsalu ühinemisest peavad võitma mõlemad osapooled. Ka maapiirkonna teede ja tänavate ehitus ning hooldus peab säilima samas mahus eelnevate aastatega.