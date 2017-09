Läänlaste edu ja ebaõnn Varbola rahvarallil

Kalle Kruusma

Egert Jakobil ja Bruno Jakobil lõppes ralli katusel. Foto erakogu

Laupäeval, 9. septembril peeti Märjamaa vallas Varbolas järjekorras neljas rahvaralli etapp.

Kiiruskatsed olid Märjamaa, Rapla ja Raiküla vallas. Juba reedel radu ehitades oli selge, et võistlus tuleb raske nii raja kui ka ilma poolest ja nii oligi – võistlus toimus pidevas vihmasajus.

Võistlusele registreerus 80 meeskonda, kellest kohale 73. Läänlased panid välja 7 meeskonda neljas võistlusklassis.

J-16 klassis oli stardis Eerik Pank/Raimo Lillemets, kes päeva lõpuks saavutasid oma klassi 3 koha. Samuti oma esimesi rallisid sõitvad meeskonnad Marcus-Indrek Simmer/Indrek Simmer ja Cärolyn Soidla/Rauno Uustalu. Simmeril õnnestus võtta oma klassi 2 koht. Soidla ja Uustalu olid päris heas hoos ja poodiumikoht paistmas, kuni 9. kiiruskastel otsustas auto elektroonika vea tõttu seisma jääda ja enam mitte enam käivituda.

SU klassis oli Läänlasi stardis kolm meeskonda. Andres Kruusma/Kerli Neljas startisid ühiselt esimest korda, aga paraku peale kolmandat kiiruskatset pidid nad tehnilistel põhjustel katkestama. Sinnamaani sõideti oma klassis keskmisi aegu. Kohe alguses asus klassi juhtima meie teine meeskond Egert Jakobi/Bruno Jakobi – kuni üheksanda kiiruskatseni oli nende edu lähima jälitaja ees juba 30 sekundit. Ühes trampliinis tuli aga legendi ja liiga suure hooga minnes lendas auto katusele. Sõitjatega on kõik korras, kuid auto vajab parasjagu tööd. Meie kolmas meeskond Martin Jaanus/Martin Tamm näitasid ka kohe päeva algusest 1.,2. ja 3. koha aegasid ja olid esikolmikus. Kõik siiski sujus ja kuigi mõni puu tahtis mõnel katsel autoga kontakti otsida, suudeti vigu vältida ja päeva lõpuks patseerusid Jaanus/Tamm Märjamaa meeste vahel 2. kohale, kaotades esikohale 26 sekundit.

2WD-v klassis oli stardis Rauno Ollema/Kristjan Must,kes lõpuks kaotasid 3. koha ainult 6 sekundiga.

2WD-S klassis oli stardis Marko Kukuškin/Marek Tarvis. Kuna Tapal pidid nad tehnilistel põhjustel katkestama, mindi nüüd rajale kindlalt võidu mõttega. Väga pingelises ja tihedas heitluses Kaspar Kasariga õnnestuski Kukuškin/Tarvisel võita.

Võistluse tulemusei näeb leheküljelt: http://autosport.ee/rallyreg/index.php?page=41&race_id=385&

Nüüd on sõitjatel aega autosid remontida, sest viies etapp sõidetakse 30. septembril juba Läänemaal Risti-Kuijõe kandis. Selle korraldaja on klubi on Kiired ja Õlised Selts.

Pärast seda on jääb veel üks öine rahvaralli, millist pole korraldatud alates 2005. aastast. See võistlus toimub 21. oktoobril vastu 22. oktoobrit samuti Läänemaal ja sellega tõmmatakse ka rahvaralli hooajale punkt alla.

Sprindi sarjad saavad lõpu Vasalemma sprindiga 28. oktoobril.