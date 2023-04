Juhtkiri: kaebajate kõva kisa

Aprilli keskpaik tähendab, et Haapsalu hakkab talveunest ärkama. Toimuvad esimesed väliüritused, mis saavad suurema hoo sisse juuniks, kui ühegi suurema festivalita on vaid vähesed nädalalõpud. Paraku ilmuvad ürituste kõrval välja ka valjuhäälsed kaeblejad, kelle kõva kisa on nii vali ja järjepidev, et korraldajad loobuvad üritustest. Nii juhtus möödunud aastal „Vana vaksali“ kontserdisarjaga, tänavu peetakse samadel põhjustel Haapsalu tänavatel viimast korda igakevadist rallivõistlust. Kas kõigi ürituste lõpetamine ongi kaebajate eesmärk või võib linn mõned kuud aastas olla siginat-saginat täis?

