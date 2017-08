Aivar Kroon: valimisloosungitest on kõrini – tahan päris asju! (5)

Ühel kenal suvepäeval algasid ootamatult valimised. Algasid kahjuks sopaloopimisega. Siis ilmusid välja juba uued linnapeakandidaadid ja säravad loosungid. Ka üks auto järelkäru valimisreklaamiga on jälle muruplatsile pargitud. Kipub tekkima déjà vu tunne. Kas kõik jälle kordub?

Kindlasti on vaja minna valimistele oma programmiga, aga mul on küll ausalt öeldes kõrini säravaist loosungitest, mis lubavad järjekordselt töökohti, uusi elanikke ja uue teemana ka Suur-Haapsalu ühendamist. Mina linnakodanikuna tahaks seekord saada ikka päris asju.

Üks väga päris asi oleks see, kui saaks kõik linna tänavad korraga korda. See on muidugi nii kallis soov, et linna eelarve ei kannata seda kuidagi välja. Ka on selge, et teede seisukord ei muutu üha kehvemaks mitte seepärast, et sellega puhtast kiusust ei tegelda, vaid ikka seetõttu, et eelarves ei jätku lihtsalt raha. Töid jupphaaval tehes läheb aga hind veel suuremaks ja nii tundubki, et suure raha eest sai vaid väikese asja. Suurem jupp teid korraga remontida on summaarselt kallis, meetri kohta arvutades jälle kordi odavam. Ka tööde hind tõuseb iga aastaga ja remondi lõppu ei paistagi.

Linna eelarve on ju oma eraldistega suuresti juba enne eelarve arutelusid paigas. See, mille üle arutatakse, on üsna väike summa ja eelarve piires saabki rääkida vaid mõne väikese teejupi või ristmiku remondist. Kui aga mõtleks kastist välja ja teeks ikkagi kõik korraga? Jutt ei ole siin mitte suurest, vaid ikka väga suurest summast. Korraga seda ei leia, kümne aasta peale jagatuna tundub aga juba lootusrikas.

Võtta laenu? Mingil hetkel tuleb lubatud limiit ette ja muid asju on siiski ju ka vaja teha. Ometi on laenuraha kindlasti odavam kui iga-aastane tee-ehituse kallinemine.

Emiteerida linna võlakirju? Vaba raha seisab praegu paljudel pangaarvetel ja võlakirja intress võib tulla isegi väiksem kui pangalaenul. Samuti ei koorma võlakiri õige vormistuse korral laenulimiiti.

Kui eriti kastist välja mõelda, võiks välja kuulutada teede hoolduse hanke koos teehooldaja kohustusega ka teed korda teha. Raha hind on siin kindlasti kõrgem, aga tee-ehitajal on rohkem kompetentsi ja koguhind ei pruugigi suurem tulla. Saaks vaid ükskord need teed korda.

Kindlasti on ka muid päris asju, mida soovida. Turismilinnana võiks ju soovida, et Haapsalul kui merekuurordil oleks ikka ka päris rand. Selline, mis algaks Vasikaholmist ja läheks Kastininani välja.

Nii et paluks vähem loosungeid ja rohkem päris asju. Mind võite selle jutukese eest hakata kohe maa põhja trampima. Valimistel mind nimekirjadest ei leia ja anda on mul ka vaid üks hääl. Niisiis olen üsna kasutu tegelane. Kui siin Haapsalust rääkisin, siis mõtlesin ikka seda päris vana head Haapsalut, mitte uut ühist moodustist.

Aivar Kroon,

linnakodanik