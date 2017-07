Haapsalu võitleb kollaste joontega parkimisterrori vastu

Lemmi Kann

Haapsalu on endiselt hädas parkimishuligaanidega – suvitajad ja suurürituste külastajad sülitavad liiklusseadusele ja keelumärkidele ning pargivad väikse linna nii umbe, et õnnetuse korral ei jõuaks sündmuskohale päästeamet ega ka kiirabi.

Haapsalu linnavalitsus tegi uue katse valesti parkijaid korrale kutsuda – tähtsamatesse kohtadesse, kus valesti pargitud autod kõige enam liiklust takistavad, maaliti kollased triibud.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman selgitas, et otsus sündis pärast Itaalia veinipidu koos politsei ja päästeametiga. „Hoolimata sellest, et kõik kodanikud peaks ju teadma, et väravate ees ning lähemal kui viis meetrit ülekäigurajast ja ristmikest ei tohi parkida, pargitakse ikkagi kõik kohad nii täis, et liinibussid ja päästeautod liikuma ei mahu. Leidsime, et ehk leevendavad olukorda silmatorkavad kollased jooned,“ rääkis Vikman.

Haapsalu linnahoolduse juhatuse liige Krista Vilta ütles, et kollaseid jooni on Haapsalus varemgi tänavaile maalitud. „See korraks toimis, aga kuna igal aastal jooni ei uuendatud, kulusid need maha,“ ütles Vilta. Nüüd värviti need üle, uute kollaste aladena lisandus Lahe ja Kalda tänava piirkond.

Taksod hädas

Paraku said sel viisil takistatud ka taksojuhid – liiklusseaduse järgi ei tohi ka nemad kollase joonega märgistatud kohas peatuda, et reisijaid peale võtta või maha panna.

„Mida ma siis tegema pean?“ laiutas käsi taksojuht Kaido Pällo, kelle sõnul on kõige suurem probleem just turistidega. „Kuidas ma seletan linna mitte tundvale inimesele, et takso ei saa tema juurde sõita, vaid ta peab selle jaoks ise kuhugi minema? Ainuke koht, kus takso vanalinnas peatuda saab, on Kärme Küüliku ees.“

Lossiplats, kus samuti teoreetiliselt saaks peatuda, on suvel tihti täis pargitud ja peatuda ei saa sealgi.

Sellel, et taksod valesti ei peatuks, peab silma peal politsei. „Nad väga palju meid küll ei kiusa, aga on ikka käinud ja näpuga kollast joont näidanud,“ rääkis Pällo.

Taksojuht Gennadi Simulaski sõnul on politsei tedagi kollase joone juurest klienti ootamast ära ajanud. „Aga eks neil on selleks õigus – nad täidavad seadust,“ märkis ta.

Probleemi poleks, kui katse valesti parkijaid ohjata oleks paremini läbi mõeldud. Nii Pällo kui ka Simulask on ühte meelt selles, et parkimises valitseb Haapsalus tõeline anarhia, mis tuleb kontrolli alla saada, kuid kollaste joonte lahendus on poolikult välja kukkunud.

„Linnavalitsus võiks anda taksojuhtidele teenindusloa, mis lubab kliendi teenindamiseks peatuda ka peatumist keelavate liikluskorraldusvahendite mõjualas. Muidugi nii, et liiklust ei sega,“ selgitas Simulask. Sellist võimalust vajavad ka vanurid ja liikumispuudega inimesed.

Vikman leidis, et peatumisvõimalus Kärme Küüliku juures peaks taksode jaoks piisav olema, aga kui juba on sellise konkreetse ettepanekuga välja tuldud, on asi arutamist väärt.

Märgid ei hirmuta

„Haapsalu linnas keelumärgid lihtsalt ei toimi! Ükskõik, kuhu me märke oleme pannud, ikka ummistatakse tänavad ära,“ nentis Vilta. Praegugi on ajutised parkimist keelavad märgid Jaani ja Kooli tänaval, kuid sellest pole Vilta sõnul mingit kasu – mõlemad tänavad olid eilegi täis pargitud.

„Inimesed pargivad autosid Haapsalus nii nagu pähe tuleb ja kedagi ei huvita, kas teised saavad mööda,“ kinnitas Simulask. Tema sõnul taandub probleem ignorantsusele ja rumalusele.

„Ma ei tea, kas linnavalitsus kardab linnakülalisi vihastada, aga iga suurürituse ajal tuleks paarkümmend valesti pargitud autot teisaldada ja varsti ei julge keegi enam valesti parkida,“ ütles Simulask. „Kollaseid jooni võibki jääda vedama, aga kasu sellest liiga palju pole. Päris palju on neid, keda keelud lihtsalt ei eruta.“

Eile peeti linnavalitsuses politsei osavõtul nõu eelseisva nädalavahetuse asjus – ees on järjekordne suurüritus Rock in Haapsalu. Vikmani sõnul tuuakse seekord liiklust korraldama abipolitseinikud, kes hoiavad silma peal, et valesti parkijad taas linna ära ei ummistaks.

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin ütles, et patrullid on valesti parkijaid trahvinud, kuid üks patrull igale poole linnas ei jõua. „Kui keegi näeb valesti pargitud autot, tuleb sellest kindlasti politseile teada anda,“ rõhutas politseijuht.

Taratuhin selgitas, et teisaldada saab politsei vaid sellist sõidukit, mis takistab liiklust. Kas seda kampaania korras teha, võib arutada.



Politsei: teatage meile valesti parkijatest!

Artikli autor sõitis esmaspäeva ennelõunal koos Gennadi Simulaskiga Haapsalu vanalinnas. Kuigi oli esmaspäev, oleks politseil valesti parkijate trahvimisega käed tööd täis olnud. Tavaline oli ristmikel viie meetri reegli eiramine. Tõelised parkimisgeeniused olid aga tegutsenud Saue tänaval, kus väikse vahega oli kaks autot teine teisele poole teed pargitud nii, et näiteks maastur poleks nende vahelt läbi mahtunud.