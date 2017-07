Rannarootsi keskuses avati näitus päästeameti ajaloost

Kaire Reiljan

Uuemõisas Rannarootsi keskuses on selle nädala lõpuni väljas Eesti Tuletõrjemuuseumi stendinäitus päästeameti 25 tegevusaastast.

Tuletõrjemuuseumi direktori Ivo Pauluse sõnul võtab rändnäitus kuuel stendil kokku päästeameti 25 tegevusaasta tähtsaimad sündmused, märgilise tähtsusega õnnetused ja ka teemad, millega amet tegeleb.

„Valik tuli teha tuhandete piltide hulgast,” ütles Paulus ja lisas, et osa fotosid on üsna rariteetsed. Nii näeb stendilt kuidas siseminister Lagle Parek annab koos Rootsist saabunud humanitaarabisaadetisega päästeameti esimesele pealikule Harry Heinale üle raudkangi.

Samas kõrval on 1990. aastate alguses pilt ülesrivistunud päästjatest, kus peaaegu igal mehel erinevad rõivad. Paulus selgitas, et algusaastatel saadi Rootsist ja Soomest palju humanitraaabi – nii päästetehnikat kui ka päästerõivaid. „Erinevalt naabritest pöörasime meie kohe näo lääne poole ja tänu sellele on meil päästeamet tehnika ja oskuste poolest väga heal tasemel,” rääkis Paulus.

Suurõnnetustest vaatavad stendidelt vastu pildid Marja poe varingust, Vihterpalu metsatulekahjust, Pühavaimu kiriku põlengust, jaanuaritormist jne.

Lisaks pääsetameti ajaloole ja arengule tutvustab näitus ka neid teemasid, millega päästeamet tegeleb – alates päästjate igapäevasest elust komandos ja ennetusest kuni demineerimisüksuste ja Eesti päästemeeskonna rahvusvaheliste missioonideni. Üks stend on pühendatud tuletõrjespordile ning ka tuletõrjemuuseumile, mis tegutseb Tallinnas Raua tänaval.

Rändnäitus, mis tuli Haapsallu Tallinna Viru keskusest, jääb Rannarootsi keskuses rahvale vaadata selle nädala lõpuni.

Foto Arvo Tarmula