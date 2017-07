Paul Youngi ja Gary Brookerit saadab Rock in Haapsalul Eesti muusikute tippkoosseis

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Antti Kammiste. Foto erakogu

Briti muusikalegendidega astuvad Rock in Haapsalu lavale ka Eesti vaieldamatud tippmuusikud. Kuldsesse koosseisu kuuluvad Raul Vaigla (basskitarrid), Antti Kammiste (klahvpillid, taustavokaal), Aare Põder (klahvpillid), Ain Varts (kitarrid), Andrus Lillepea (trummid) ning taustalauljate võitmatu duo Dagmar Oja ja Kaire Vilgats.

Muusikud saadavad Paul Youngi ja Gary Brookerit, kellele lisanduvad sümfooniaorkester ja kammerkoor. Samuti on nad laval ka koos Tõnis Mägi ja Ivo Linnaga.

"Kindlasti on väga suur rõõm musitseerida kunagise lemmiku Paul Youngiga, pealegi on ju lood kõik tuttavad, ainult huvitavamas kuues," ütles Antti Kammiste. "Proovime anda ka omalt poolt värve juurde – seda nii enda interpreteeringu kui ka orkestriseadete näol," lisas muusik.

"Olla laval selliste muusikutega on ainult suur au ja rõõm, kuna kõik nad on mõjutanud minu muusikuks kujunemise teed," kommenteeris Raul Vaigla. "Näiteks Procol Harumi sellised lood nagu Homburg, A Whiter Shade of Pale olid lausa kohustuslikud osata mängida klaveril," ütles artist.

Eesti suve suurim rokisündmus Rock in Haapsalu toimub 28. ja 29. juulil Haapsalu lossihoovis.