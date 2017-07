Galerii: tänavakunstnik Lex Zooz jäädvustas unenäolise metsa

Kaie Ilves

Haapsalu kunstikooli galeriis avas oma teise isikunäituse monumentaalmaalija ning tänavakunstnik Lex Zooz.

Haapsalus sündinud ja lapsepõlve veetnud ning seal praegu elav Lex Zooz on maalimist õppinud Tallinna rakenduskunsti erakoolis ja Tallinna ülikoolis ning lõpetanud 2013. aastal Peterburi riikliku kunsttööstusakadeemia monumentaalmaalijana.

Tähelepanu võitis ta oma seinamaalingutega mullu Haapsalus Krimmi holmil vana kalakombinaadi varemetes. Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir ütles, et tutvus Lex Zoozi loominguga just Krimmi holmil. „See oli äärmiselt muljetavaldav,” märkis Aedviir. Toonasest tutvusest sündis läinud nädalal avatud näitus kunstikooli galeriis.

Lex Zooz eksponeerib seal oma suureformaadilidi akrüülmaale, millel on omalaadne ruumiline efekt – tasapinnalised maalid tunduvad kolmemõõtmelistena. Kümmekond maali ühise pealkirja all „Põhja mets” on Lex Zoozile iseloomulikult esteetilised, domineerivad õrnad sinised ja rohelised toonid segatuna valgega, vahele kuldset ja kollast, elementidena on kasutatud, juuri, jääpurikaid, oksi, tüvesid. Maalid mõjuvad unenäoliste vaikeludena, õhulise päris metsa või maastikuna, kuhu vaataja on oodatud.

„Mul on palju teemasid, millel tahaksin edaspidi improviseerida, kuid seekord improviseerisin metsa teemal,” ütles Lex Zooz.

Oma loomingu lahtiseletamisel on Lex Zoos napisõnaline nagu alati. Nagu oma pärisnime ja nägu ei avalikusta ta ka oma loomingu tagamaid.

„Ma tahaksin, et igaüks ise vaataks, mõtleks ja tunnetaks, mida need maalid tahavad öelda,” ütles Lex Zooz.

Galerii seinale on kunstnik siiski jätnud oma mõtteid loodu teemal. „Põhjamaa lõputud sinised metsamaastikud võtavad sind vastu vaikselt ja lugupidamisega,” kirjutab Zooz. „Külm tuul värskendab teadvust, pehme taevas rahustab mõistust, härmatis soojendab südant, kivid ja mäed näitavad teed. Võib-olla seal saad sa kuulata iseennast.”

Näitus on komponeeritud omalaadse improviseeritud teekonnana, see algab udust ja külmunud juurtest, kulgeb läbi kaasiku, videviku ja polaarvalguse esimese lumeni ning lõpeb tagasipöördumisega. Maalid moodustavad seeria ka kompositsiooniliselt: ringikujulised maalid vahelduvad ruudukujulistega, suurus on kõikidel üks. Seeria lõpp pealkirjaga „Tagasipöördumine” on raamimata ring.

Lex Zoozi „Põhja mets” Haapsalu kunstikooli galeriis on avatud 29. juulini. Näitust on toetanud kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp.

Arvo Tarmula fotod