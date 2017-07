Suvi ja aktsiis tõstsid Haapsalus õlle hinda

Grete Lehemaa

Taksi pubi perenanine Tiina Kalamees. Arvo Tarmula foto

Kui kunagi võis Haapsalus pubist vaadiõlut saada 1.50 eest, siis nüüd ei leia sellise hinnaga kesvamärjukest poeletiltki. Aktsiisitõus sidus Haapsalu kahe menukama vaadiõlle pakkuja käed ja hinnatõus oli vältimatu. Nüüd saab Taksi pubis vaadiõlut ja siidrit kolme euro eest ja Talumehe kõrtsis kolme ja poole euro eest.

Haapsalu peatänaval kutsub lõunasöögile ja soodsale kannuõllele Posti 29 asuv Taksi pubi. 2012. aastal avatud ja esimese hooaja järel Haapsalu parima söögikoha tiitli pälvinud pubi meelitab kliente ligi mitte ainult maitsva söögi ja soodsa hinnaga, vaid ka nostalgilise ja hubase sisustusega.

„Eesmärk on säilitada rahvasõbralikku hinda, aga kahjumisse ei saa ka jääda,” ütles Taksi pubi perenaine Tiina Kalamees. „Pubi sai loodud, et Haapsalu inimene saaks iga päev siin käia,“ ütles Kalamees.

Nädala ajaga, mil hind oli tõusnud, ei ole perenaine veel alkoholi eelistustes muutust märganud. „Õllesõber jääb ikka õlut jooma,ega ta rumm-koola peale üle lähe,” ütles Kalamees. „Aktsiisimäär alkoholi tarbimist ei piira, pigem on tasakaal kange alkoholiga praegu paigast ära, vaadiõlle hinnaga saab juba pitsi kanget alkoholi,“ ütles Kalamees.

Õlle hind on tõusnud Taksi pubis kaks korda ja seda mõlemal korral vaid aktsiisitõusu tõttu. 2012. aastal alustades oli Taksi pubis pooleliitrise vaadiõlle hind 1.50. Kõigepealt tõusis hind 50 senti. See tõus klientuuri ei mõjutanud. Stabiilselt püsis õlle hind kahe euro peal kuni eelmise nädalani, kui hind tõusis terve euro võrra. „Loodan, et see hind püsib stabiilsena pikkaaega,“ ütles Kalamees. „Muidugi oleks odavam pudeliõlut müüa, kuid ma leian, et üks korralik pubi peab vaadiõlut pakkuma. Vaadil on eraldi jahutus ja seetõttu nõuab see rohkem elektrit. Seepärast ongi pudeliõlu odavam.”

Rääkides saabuvast, palju võõrast rahvast linna toovast Ameerika autode näitusest, Kalamees ohkab. „Kõik töötajad on tööl ja ettevalmistusi hakkame juba täna tegema,“ ütles Kalamees neljapäeval Lääne Elule. „Sellised nädalavahetused on meile rasked, aga anname endast parima. Koroonalaua asemel on nüüd söögilaud, et rohkem sööjaid mahuks.“

Haapsalu tagalinnas Karja 2 asuv Talumehe kõrts kogus kohe alguses rahva seas populaarsust rammusa toidu, omanäolise puitinterjööriga ja odava kannuõllega. Esialgu oli kannuõlle hinnaks kaks eurot. Tasapisi hakkas hind tõusma.

„Eelkõige on hinna kujundajaks aktsiis, natukene ka konkurendid,“ ütles Talumehe kõrtsi juhataja Reet Remmelg. Hiljuti tõusis õlle hind Talumehes 3.50 peale. „Suvel eraldi hinnamuudatusi ei tule, lühendasime lihtsalt menüüd, et rahvast paremini ära teenindada,“ ütles Remmelg.

Kraanivett saab Taksis ja Talumehes endiselt tasuta.