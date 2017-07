Vabadusvõitlejate liit peab laupäeval Haapsalus kokkutulekut

Kaire Reiljan

Sel laupäeval on Haapsallu oodata ligi kui kolmesadat eri aegadel Eesti vabaduse eest võidelnut, sest Eesti Vabadusvõitlejate Liit peab siin oma aastakokkutulekut ja tähistab ühtlasi 25. aastapäeva. Vabadusvõitlejate liidu aastakokkutulekust osa saama on lisaks liidu liikmetele oodatud ka muud huvilised.

Üritused algavad kl 12 Vabadussõjas langenud läänlaste mälestussamba juures ja sellele järgneb kontsert-tänujumalateenistus toomkirikus. Kirikus esinevad Ridala kooli ja laulustuudio Do-RE-Mi laululapsed.

Peale teenistust jätkub üritus piiskopilinnuses, kus kokkutulnuid tervitab liidu esimees Tiit Põder ja peetakse muidki pidukõnesid. Seejärel algaval välikontserdil esinevad Ridala rahvatantsurühmad ja muusikat mängib kaitseväe orkestri vähendatud koosseis.

1992. aastal Tartus asutatud Eesti Vabadusvõitlejate Liit ühendab Eesti iseseisvuse eest võidelnuid, kelle hulgas vanimad on 1944. aasta Eesti kaitselahingutes kaasa löönud mehed-naised. „Kuigi nende vanus kipub olema 90 ja rohkemgi, on neid meie keskel veel päris hea hulk,” ütles liidu juhatuse liige Heiki Magnus. Ta lisas, et suure osa liidu liikmeskonnast moodustavad need inimesed, kes 1991.-94. aastatel olid tegevad Eesti kaitsejõudude taastamisel.

Magnuse sõnul liidu ligi 890 liikmest Haapsallu oodata ligemale 300. „Palju Eesti kaitselahingutes osalenutest kokkutulekule tuleb, ei julge ennustada, sest iga aastaga jääb neid vähemaks,” ütes ta.

Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendusse kuulub paarkümmend liiget. Magnuse sõnul on vabadusvõitlejate liit ka korra varem Haapsalus aastakokkutulekut pidanud – see oli 1999. aastal.