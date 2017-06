Läänemaa tantsijad seavad end Tallinnas sisse

Kaire Reiljan

Foto: Arvo Tarmula

Läänlased on peo ajal majutatud kahte koolimajja. Tantsijad on Tallinna humanitaargümnaasiumis (Koidu 97), lauljad aga Lasnamäel Tallinna ühisgümnaasiumis (Pae 59). Läänemaa rahvakultuurijuhi Marju Viitmaa sõnul on mõlemad majutuskohad oma asukoha poolest väga sobivad: humanitaargümnaasiumi juurest on tantsupeopaika Kalevi staadionil vaid paar sammu ning ühisgümnaasium jääb lauluväljakust kahe bussipeatuse kaugusele.

Eile oli Ulrika Graubergi juhendatavatel „Läki tantsule” tantsurühmadel veel tihe proovipäev – harjutati tantsude liikumisi väljakujooniste järgi. „Üks asi on tantsida ülevaatusel, aga väljakul on liikumine hoopis teine,” selgitas tantsujuht. „Läki tantsule” rühmasid sõidab tantsupeole viis.

Koos peolised täna varahommikul pealinna sõidutanud bussidega asus Läänemaalt Tallinna poole teele ka mitu autot ja kaubikut, et toimetada majutuskohta lastele vajalikke asju alates stangedest ja kuivatusrestidest, kus riideid kuivatada, kuni ajalehepakkideni, mida märjaks saanud jalanõudesse toppida.

Viitmaa sõnul on nii meditsiiniabi kui ka turvalisus majutuskohtades tagatud Läänemaa oma jõududega. Mõlemas koolimajas on meedikud ja tantsijate ööbimiskohas ka lastearst, sest tantsijad on Tallinnas kauem ja ka tervisehädasid võib neil rohkem olla. „Lastearst Alge Vare oli nõus arstitööd tegema, nii et vanemate südamed peaksid rahul olema,” ütles Viitmaa.

Viitmaa lisas, et peolistele oleks kõige sobivam 19–20kraadine kuiv ilm, sest siis on ka lapsed kõige tervemad. „Tantsijaile ei tasu soovida hästi palju päikest, sest päikese ja palavaga on tervisehädasid rohkem,” ütles ta.

Turvalisuse tagavad koolimajades kaitseliidu Lääne maleva liikmed. Turvalisusele pööratakse algaval noortepeol tavapärasest rohkem tähelepanu, sest samal ajal on Tallinnas ka Eesti Euroopa Liidu eesistumisperioodi alguse üritused. Seetõttu on rongkäigu ajaks teeotsad tõkestatud.

Marju Viitmaa sõnul pööratakse tänavu suuremat tähelepanu ka kaelakaardi ja käepaela olemasolule. „Seni oleme turvanõudeid võib-olla kergemalt võtnud ega ole käepaela ja kaelakaardi kaasaskandmisele nii suurt tähelepanu pööranud,” ütles ta.