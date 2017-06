Võidutuli saabus Haapsallu (2)

Kaire Reiljan

Presidendi poolt Rakverest teele saadetud võidutuli jõudis täna pärastlõunal Haapsallu, kust maavanem selle Lossiplatsil toimunud pidulikul tseremoonial valdadesse edasi saatis.

Kella 16 olid Vabadussõjas langenute mälestussamba ette üles rivistatud Kaitseliidu Lääne maleva, naiskodukaitse Lääne ringkonna, kodutütarde ja noorkotkaste üksused. Samba kõrval võtsid koha sisse lippurid omavalitsuste, riigiasutuste ja Kaitseliidu lippudega.

Maavanema Neeme Suure, Haapsalu linnapea Urmas Suklese, piiskop Tiit Salumäe ja Kaitseliidu Lääne maleva pealiku Rasmus Lippuri kõned olid kantud ühest mõttest: vabadus on meie esivanemate poolt kätte võidetud ja see pole iseenesestmõistetav. Meie vabadus vajab kaitset ja siin pole me üksi – meie kõrval on abiks ja toeks liitlased.

President Kersti Kaljulaiu poolt täna ennelõunal Rakverest teele saadetud võidutule täid Läänemaale Kaitseliidu tublid noortejuhid Edita Luik ja Hellat Rumvolt.

Vabadussõjas langenute mälestussamba ees ulatasid Luik ja Rumvolt tõrviku maavanem Neeme Suurele, kes selle viimast korda võidutule Läänemaa omavalitsustesse teele läkitas. Piduliku tseremoonia lõppedes sai ka iga soovija tõrvikust killukese osakese tuld ka koduse jaanilõkke süütamiseks kaasa viia.

Fotod Arvo Tarmula