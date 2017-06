Galerii: Haapsalu turuplats pannakse asfaldi alla

Lemmi Kann

Eile alustati Haapsalu turuplatsi asfalteerimist, nädala lõpuks peaks töö tehtud olema.

Haapsalu turgu haldava ASi Linnahooldus juhi Alo Lõpsi sõnul on turuplatsi asfalteerimine üks osa turu värskenduskuurist, turu kinnistul on nüüd juba ka uus sadeveetorustik. Töö tegijaks on Lääne Teed, asfalteerib alltöövõtu korras aga Maden Grupp.

„Loodetavasti saab selle nädala lõpuks asfalt maha, vähemalt ehitaja arvas nii,” ütles Lõps, kes on tähtaega sisse arvestanud ka ajalise puhvri. „Üks üllatus ehitajal juba oli – pinnasetöid tehes satuti paari toru peale, millest üks oli kasutuses. Olukord lahendati koostöös Haapsalu Veevärgiga,” selgitas Lõps.

Kui asfalt maha pandud, kolitakse praegu parkimisplatsile tõstetud turutelgid-lauad ja muu inventar oma kohale tagasi. „Arvestades väikese ajavaruga, hiljemalt kuu lõpuks läheb turg jälle käima ja on kindlasti varasemast parem ja mugavam – pinnas on sile ega tolma enam jalge all,” ütles Lõps.

Asfalteerimistööd lähevad maksma 27 518 eurot.

Haapsalu turu korrastamine on praeguse linnavalitsuse üks valimislubadusi.

Fotod: Lemmi Kann