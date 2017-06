Galerii: Aafrika rand sai uue eksponaadi

Alates tänasst seisab promenaadi mänguväljakul marabuude, krokodilli ja merilõvi seltsis „Miki-hiire moodi hiir“, nagu puuskulptuuri autor Tiit Moor oma järjekordset lapsukest tutvustas.

Päris Miki-hiireks ei saa uustulnukat nimetada, sest selle populaarse tegelaskuju autoriõigused kuuluvad Disney-stuudiole. Moori jaoks oli skulptuuri tegemisel aga eeskujuks taas legendaarse Haapsalu skulptori Roman Haavamäe taies.

Rõõmsavärviline suurte kõrvadega hiir on eriline veel selle poolest, et puu, millest see välja on saetud, on tuttav kõigile, kes Haapsalu piiskopilinnuses käinud – see on tehtud 116aastasest hiigelsuurest saarepuust, mis eelmisel aastal maha võeti, kuna muutus ohtlikuks. „Mulle väga meeldib see mõte, et sain väärikale vanale puule uue elu anda,“ ütles Moor.

Uustulnuka pakkis koos Mooriga kilest lahti Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja neid abistasid sealjuures mudilased, kellele hiir väga meele järele oli.

Moor palus lastel arvamust avaldada, kelle kuju nad järgmisena Aafrika rannas näha tahaks. Tellimusi tuli lõvist vihmaussini.

Tiit Moor andis eelmisel aastal lubaduse, et igal aastal lisandub rannale mõni uus skulptuur ja kinnitas taas, et lubadus peab endiselt. Küsimus on vaid selles, millise vahva tegelase poole süda kisub.

Fotod: Arvo Tarmula