Lääne Elu paberleht laupäeval, 17. juunil

Kaie Ilves

Haapsalu Tamme ristmik pannakse asfalteerimiseks kinni

Kuigi ehitaja on ristmiku rekonstrueerimistöödega graafikust veidi maas, tahab Haapsalu linnavalitsus, et järgmisel nädalal algaks asfalteerimine.

Omavalitsused lõid Lääne-Eesti arenduskeskuse

Põhja-Läänemaa omavalitsused asutasid Lääne-Eesti arenduskeskuse, mis võtab üle praegu tegutseva Läänemaa arenduskeskuse ja maavalitsuse arendusosakonna ülesanded.

Veerandsaja aastaga on päästjate töö palju muutunud

Päästeteenistus tähistab tänavu oma 25. aastapäeva. Läänemaal on neli päästjat, kellel on staaži sama palju või rohkemgi kui päästeteenistusel vanust. Need neli meest on Toivo Keskküla, Valdur Raamat, Raini Treial ja Jaanus Raak. Loe lähemalt Lääne Elu paberlehest.