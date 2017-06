Vormsil peeti kalapäeva ja kalasuitsutamise võistlust

Kaire Reiljan

Vormsi saare Rälby küla kohal hõljus laupäeval kalalõhna, sest peeti saare esimest kalapäeva ja kalasuitsutamisvõistlust.

Tulihingeline kalamees ja ajakirja Kalastaja väljaandja Hanno Kask õpetas Rälby külaplatsile kogunenuid kala puhastama, fileerima, praadima ja suitsutama ning rääkis, mille valmistamiseks üks või teine kalaliik kõige paremini sobib. Ühiselt keedeti ka kalasuppi, mida kõik maitsta said.

Kase sõnul käib Vormsil palju turiste, kuid kalaroogi seal turistidele kuigi sageli ei pakuta: „Õppisimegi lihtsaid võtteid, kuidas suurema vaevata turistidele kalast igasuguseid asju teha.” Ta lisas, et lihtsa kalasupi saab väikese vaevaga valmis – nipp on see, et puljong tuleb keeta luudest ning filee supi sisse lisada alles lõpus, muidu keeb see liiga pehmeks.

Enim arutelu tekitas kalasuitsutamise teema, sest selle kohta on liikvel kõige rohkem müüte. „Vaieldi näiteks selle üle, kas tuleb suitsutada kolm või kuus tundi,” vahendas Kask. „Tegelikult piisab kui kala 30-45 minutit kuivatada ja 15 minutit suitsutada,” lisas ta. Kask selgitas, et kui kala kuivatamata jätta, tõmbub see tumedaks ning liiga pikalt suitsutades muutub kala kuivaks.

Kalapäeva kavas oli ka kalasuitsutamise võistlus, kus osales viis võistlejat. Kõige maitsvamaks hindas žürii vormsilase Ahto Alliku suitsuahvenad.

Kalapäeva eestveja Ene Sarapuu ütles, et esimene kalapäev sai teoks tänu kalaLEADERi projektile, mille eesmärk on propageerida kalakultuuri ja kalapüügipärandi säilitamist. Sarapuu sõnul on mõte kala- ja kalapüügiteemaliste ettevõtmistega ka jätkata. „Näiteks võiks noortele õpetada spinningu loopimist ja võrkude laskmist, et need oskused ei kaoks,” ütles Sarapuu.

Fotod Meeme Veisson