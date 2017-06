Rahvusooper Estonia tuleb Haapsallu

Lemmi Kann

Pipi PIkksuka etendus on esimene, mille Estonia Haapsallu toob. ESTONIA

Haapsalu linnavalitsus ja rahvusooper Estonia sõlmivad neljapäeval koostöölepingu, mis toob kultuurikeskuse lavale külalisetendustena muusikalid, operetid ja balleti.

„Meie soov on ikka olnud Estonia teater siia saada, ja nüüd ta tulebki,” rõõmustas Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Ühel ilusal hommikul helistas talle Estonia peadirektor Aivar Mäe, kes teatas, et tahaks tulla kultuurikeskuse maja vaatama. Edasi hakkasid asjad juba kiires tempos liikuma. Maja sobis – kohtade arv saalis on küllalt suur ja maja on kavandatud- ehitatud nii, et suudetakse ka suuri teatrikoosseise vastu võtta. Ainus küsimärk on orkestriauk, mis viimase remondi ajal säilitati, kuid seisab siiani kasutult.

„Üks väike ehituslik nüanss vajab orkestriaugus parandamist ja siis on see Estoniale sobilik,” ütles Murumägi.

Orkestriaugu kõpitsemine läheb maksma umbes 500 eurot.

Orkestriaugu olemasolu ongi peamine, mis Estonia Haapsallu meelitas. „Rahvusooperil on Eestis ringi rännata üsna keeruline. Meie etendused on suured ja asja juurde käib ka orkester, kuid orkestriauguga saale on Eestis vähe. Haapsalust me leidsime selle,” rääkis Mäe.

Haapsalust saab Pärnu, Jõhvi, Tartu, Viljandi, Paide ja Narva kõrval seitsmes linn, kus Estonia annab külalisetendusi. Järgmisel hooajal plaanib Estonia Haapsalu kultuurikeskuses anda kolm etendust.

„Alustame lastest, sest meil on praegu laste- ja noorteaasta. Esimesed kaks on „Pipid” ja siis tuleb „Savoy ball,” ütles Mäe.