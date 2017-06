Veinispikker: rahvas on rääkinud – need on selle aasta parimad veinid

Lemmi Kann

Degusteerijatel tuli ära hinnata 47 veini – valged, punased, mulliga ja mullita. Foto: Arvo Tarmula

Itaalia veinipeo traditsiooni järgides valisid veinipidulised ka sel aastal välja oma lemmikveinid.

Veinikonkursil osales 19 maaletoojat, kes esitasid konkursile kokku 47 veini. Veine asus degusteerima 2108 veinipidulist, hindamislehti tagastatid 832, mis on veinipäevade korraldajate rollis olnud Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul tunduvalt rohkem kui varasematel aastatel.

„Kohal oli palju inimesi, kes võtsid vaevaks veine joomise kõrval ka hinnata,“ märkis Murumägi, mis annab tema sõnul märku sellest, et kohale oli tulnud väga veiniteadlik seltskond.

Omamoodi maamärk on seegi, et esimest korda oli võimalik osta veinipäevade pilet eelmüügist ja seda võimalust kasutas tervelt 60% piletiostjatest. „Pilet oli eelmüügist muidugi ka viie euro võrra soodsam. Ja mulle tundub, et me võitsime endale palju veinisõpru,“ ütles Murumägi ja lisas, et veinipäevade publik oli sel aastal kuidagi eriti meeldiv ja teemas sees.

Kui palju inimesi sel aastal veinipäevi külastas, pole paraku võimalik kokku lugeda, sest mitte kõik ei lunastanud piletit, mis oli vajalik veinidegusteerimisel osalemiseks. Silma järgi hinnates ja kohal viibijate tagasisidet arvestades võib teha järelduse, et rohkem kui mullu. Murumäe sõnul on see üsnagi tõenäoline, sest veinipidu oli seekord ära jaotatud suuremale maa-alale kui eelmisel aastal – veini- ja söögitelkidega hõivatud oli lisaks peatänavale ka lossiplats, ning endiselt oli igal pool rahvast murdu.

Murumägi ütles, et tal on ürituse korraldajana väga hea meel, et Haapsalus on täistuuril käima läinud iga-aastane suurüritus, mis aitab tõsta veinikultuuri ja veini joomise kultuuri.

„Eks see on ju ikka nii, et muusika maitset hakkab lapsena kujundama tavaliselt diskomuusika, aja jooksul hakkab maitse arenema ja järjest paremaks läheb. Veinikultuuriga on täpselt sama lugu.“

Itaalia veinipäevad 2017: parimad veinid

VALGE

I REIN KASELA VEINITUBA

Pinot Grigio IGT Venezia Giulia Bianco, Giorgio Colutta (nr 6)

II MEDIATO AS

Crudo Catarrato Zibibbo Organic (nr 28)

III COOP ESTONIA Chiarli Rose di Bacco Chardonnay (nr 13)

PUNANE

I DUNKER ESTONIA AS

Barone Montalto Passivento Nero d'Avola (nr 4)

II VINO NOBILE VEINIPOOD

Jorche Primitivo di Manduria (nr 8)

III ALTER BALTICS OÜ

Reguta di Anselmi Giuseppe e Luigi ALTROPASSO IGP Merlot, Cabernet Sauvignon 2014 (nr 37)

PROSECCO

I VINO NOBILE VEINIPOOD

Casa Gheller Valdobbiadene Superiore (nr 9)

II BUDAMPEX AS

Mionetto MO Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (nr 1)

III TALLINK GRUPP AS

Freixenet Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene (nr 12)