Haapsalus hakkab asfalt maha saama

Lemmi Kann

Juunis saab mitu Haapsalu tänavat asfaldi alla, Itaalia veinipäevade ajaks avatakse Tallinna maanteel mõlemad sõidusuunad.

Haapsalus käib juba mõnda aega teeremont nii vanalinnas kui ka Tallinna maanteel. „Kõiki huvitab, millal linnas jälle normaalselt liikuda saab,” märkis Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman.

Ta kinnitas, et juunis saab mitu tänavat uue asfaltkatte. Aselinnapea lisas, et teetöödes võib alati ette tulla ootamatusi, kas või asfaldi tarnimisega, mistõttu on võimalik, et tähtajad võivad paari päeva võrra nihkuda.

Remondis olnud Nurme tänav on nüüd asfalteeritud.

Vikman ütles, et eelmisel nädalal peetud koosolekul Haapsalu linnavalitsuses kinnitas Tamme tänava ristmiku ehitaja Lemminkäinen, et need tähtajad on endised, kuigi vahepeal tekkis töödes tõrge.

„Viivitus tuli sellest, et valgusfooride paigaldajaga tekkis väike segadus, mistõttu ei saanud kokkulepitud ajal kõiki kaableid maasse panna. See töö pidi toimuma sünkroonis tänavavalgustuskaablite paigaldamisega, mida tegi Haapsalu Linnahooldus,” selgitas Vikman.

„Praegu täidetakse kaeviseid ja nädalavahetuseks, veinipäevade ajaks, on mõlemad sõidusuunad avatud. Tee ei ole muidugi valmis, aga saab sõita, ei pea ümbersõitu kasutama,” ütles Vikman.

Vikman lisas, et sõita saab vaid otse, Tamme tänavale ei saa pöörata.

Tänavate mustkatte tähtajad

Jaani, Kooli, Vee ja Suur-Mere tänav kuni Viieristini – 2. juuni. Enne asfalteerimist korrastatakse Kooli ja Suur-Mere tänava kõnniteed.

– 2. juuni. Enne asfalteerimist korrastatakse Kooli ja Suur-Mere tänava kõnniteed. Saue tänava algkooli poolne kõnnitee on korrastatud ja asfalteeritakse 9. juunil.

on korrastatud ja asfalteeritakse 9. juunil. Rüütli tänav – asfalteeritakse 9. juunil.

– asfalteeritakse 9. juunil. Lihula maantee, Õpetaja tänav, Tamme tänav kuni Lihula maanteeni – on osaliselt asfalteeritud, lõplik tähtaeg on 16. juuni.

– on osaliselt asfalteeritud, lõplik tähtaeg on 16. juuni. Kokkuleppimisel on Suur-Mere tänava asfalteerimine kuni Supeluse tänavani . Osaliselt korrastatakse ka Promenaadi-poolsed kõnniteed.

. Osaliselt korrastatakse ka Promenaadi-poolsed kõnniteed. Tamme tänava ristmik – lepingu tähtaeg on 8. juuli. 23. juuniks on ristmik asfalteeritud ja sõidetav. 3.–4. juunil avatakse mõlemad sõidusuunad.

Fotod: Urmas Lauri