Raplamaa õpilastele saab Nigula Piima farmis selgeks, kust see piim ikka tegelikult tuleb

Toimetanud Urmas Lauri

Nigula Piima juht Väino Narusk koolilastele selgitamas, kust see piim ikka tegelikult tuleb. Foto: Urmas Lauri

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab taas avatud piimafarmide päeva. 1. juunil tähistataval rahvusvahelisel piimapäeval võtavad 28 piimafarmi üle Eesti vastu rohkem kui 2800 põhikooli õpilast, et neile tutvustada kaasaegset piimatootmist. Läänemaal Lääne-Nigula vallas Leedikülas asuva Nigula Piima farmiga tuleb tutvuma sadakond koolilast Raplamaalt.

„Piim ja piimatooted on pajude eestimaalaste jaoks oluliseks toiduaineks, mida tarbitakse iga päev. Avatud piimafarmide päeval on kooliõpilastel võimalus kohtuda Eesti põllumeestega ning oma silmaga näha, kust saab piima teekond toidulauale alguse. Loodame selle ettevõtmisega võita piimale ja piimandusele uusi sõpru, kes mõistaksid paremini põllumeeste igapäevast tööd ja selle väärtust meie kõigi jaoks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Pakume koolilastele üle Eesti võimalust külastada põllumehi, kes kuuluvad Eesti parimate piimatootjate hulka. Need on põllumehed, kes hoolivad loomadest ja leiavad, et see töö tasub tegemist. Neid võlub töötamine looduse keskel ning see, et sellest tööst on kasu kogu ühiskonnale,“ lisas Sõrmus.

Avatud piimafarmide päev on üks osa Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kolmeaastasest programmist "Piim – päeva pärl!“.

Mullu olid Nigula Piimaga tutvumas Läänemaa õpilased. "Kui nõuka ajal oli 4000 kilo piima lehma kohta selline saavutus, et sellised farmid arvati suisa eri klubisse, siis praegu on piimatoodang oluliselt suurem. „Möödunud aastal oli keskmine 10 600 kilo lehma kohta,“ ütles Väino Narusk toona.

Homme tutvustavad Nigula Piima farmi tegevust sajakonnale Raplamaa kooliõpilasele farmi juht Väino Narusk ja loomakasvatusjuht Tiina Roosalu.

Vt ka: "Galerii: lapsed käisid uurimas, kust see piim ikka tegelikult tuleb"