Arto Aas: järgmine riigihalduse minister peaks olema rahvusvahelise kogemusega tippjuht

Toimetas Lemmi Kann

Arto Aas. Foto: Arvo Tarmula

Valitsuskriisidega maadleval Jüri Ratasel on võimalik uue ministri määramisel näidata üles riigimehelikkust, nimetades sellele kohale mõne rahvusvahelise juhtimiskogemusega tippjuhi, leiab riigireformi probleemkomisjoni aseesimees Arto Aas.

„Uus minister võiks valitsuses tasakaalustada poliitilist mängurlust ja kompenseerida valitsusjuhi vähest juhtimiskogemust. Kui peaminister peab aga ministrikohtade jagamisel esmatähtsaks keskpartei siseleeride rahuldamist, siis riigijuhtimise kvaliteet oluliselt ei tugevne,“ ütles endine riigihalduse minister Arto Aas.

Uuel riigihalduse ministril tuleb edukalt lõpule viia eelmise valitsuse algatatud haldusreform, mida praeguses faasis enam pidurdada ei tohi, selgitas Aas.

„Valitsusel on lõplike ühendamisotsuste tegemiseks jäänud ainult paar nädalat. Reformi lõplik viimistlemine on nii oluline, et seda protsessi viis vastu isiklikku vastumeelsust edasi ka minister Korb,“ lausus ta.

Uus minister peaks riigireformi probleemkomisjoni aseesimehe hinnangul Mihhail Korbist palju aktiivsemalt tegelema omavalitsuste ülesannete ja rahastamise küsimustega, kus omavalitsuste ühinemisel tekivad täiesti uued võimalused. Veelgi olulisem on Aasa sõnul aga riigivalitsemise reformile selge visiooni kujundamine, kus seni on tema hinnangul Ratase valitsus väga passiivset liini hoidnud, tegeledes peaasjalikult eelmise valitsuse reformikava kärbitud versiooni elluviimisega.

„Minister Korbi isiklikud näpujäljed puudusid sootuks reformiplaanidelt. Just riigivalitsemise reformi ambitsioonika tegevuskava elluviimine on koht, kus uue ministri rahvusvahelised kogemused ja tippjuhi omadused oleks praeguses valitsuses hädavajalikud,“ leiab endine riigihalduse minister.