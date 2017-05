Suur fotogalerii: maavanem kutsus Läänemaa tublimad õpilased vastuvõtule

Tarmo Õuemaa

Läänemaa koolide tublimad õpilased olid täna pärastlõunaks kutsutud Haapsalu kultuurikeskusesse maavanema ja Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtule.

Vastuvõtul olid nii üle-eestilistel kui ka Läänemaa aineolümpiaadidel silma paistnud õpilased, samuti ainevõistluste, õpilaskonkursside ja koolispordi liidu võistluste parimad.

„On asju, mis juhtuvad niisama ja kogemata ja asju, mis juhtuvad tänu meie tegudele. See, et te täna siin olete, ei ole kindlasti juhtunud kogemata, vaid on väga paljude inimeste väga pika aja jooksul tehtud jõupingutuste tulemus,” ütles Lääne maavanem Neeme Suur.

„Mõtelge hästi suurelt. Siis tuleb ka midagi välja,” soovis omavalitsusliidu esimees Deiw Rahumägi.

Olümpiaadide parimad

Alari Nuut, Virtsu kooli 8. klass, maakondliku keemiaolümpiaadi I, õp Siivi Jõgi

Alisa Veepalu, Lihula gümnaasiumi 3. klass, emakeeleolümpiaadi I, õp Inna Esko

Anna-Kristiina Kokvel, Ridala põhikooli 7. klass, bioloogiaolümpiaadi II, õp Sirje Korpe

Anneli Riisalu, Kullamaa keskkooli 9. kl, tehnoloogiaolümpiaadi I, õp Veikko Hallik

Annika Lehtsalu Noarootsi gümnaasiumi 11. klass, inglise keele olümpiaadi I, õp Devin Black

Annika Lehtsalu, Noarootsi gümnaasiumi 11. klass, emakeele olümpiaadi III, õp Miina Leemets

Ants Lobjakas, LÜGi 10. klass, vene keele olümpiaadi I, üle-eestilise II, õp Tiiu Soostar

Antti Antikainen, LÜG, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi II, õp Kalle Lõuna

Arlethe Annus, Haapsalu põhikooli 9. kl, keemiaolümpiaadi I-III, Ülle Rääli

Arlethe Annus, Haapsalu põhikooli 9. kl, geograafiaolümpiaadi I, üle-eestilise olümpiaadi 8. koht, õp Reet Tuisk

Carmen Treu, Kullamaa keskkool, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi I, üle-eestilise olümpiaadi 7. koht, õp Ervin Rannik

Elina Karlson, Haapsalu põhikooli 8. kl, keemiaolümpiaadi II, õp Ülle Rääli

Elina Karlson, Haapsalu põhikooli 8. kl, bioloogiaolümpiaadi III, õp Inna Särel

Elina Karlson, Haapsalu põhikooli 8. kl, geograafiaolümpiaadi II, õp Reet Tuisk

Elina Karlson, Haapsalu põhikooli 8. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Tiia Toomsalu

Erek Arpiainen, Lihula gümnaasiumi 4. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III, õp Anne Kruus

Erik Mikkus, Lihula gümnaasiumi 11. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Heli Raavel

Eva-Maria Kastepõld Metsküla algkooli 5. klass, matemaatikaolümpiaadi I, õp Pille Kaisel

Gertu Küttmann, Lihula gümnaasiumi 8. kl, loodusteaduste olümpiaadi I

Hanna Malk, Virtsu kooli 9. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Heli Riive

Hanna Malk, Virtsu kooli 9. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III, õp Siivi Jõgi

Hendrik Rand, Haapsalu põhikooli 4. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III, õp Piret Pärnapuu

Jelizaveta Salihova, Haapsalu põhikooli 8. kl, geograafiaolümpiaadi I, õp Reet Tuisk

Johanna Liiv, LÜGi 10. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Tiina Brock

Joosep Plamus, Haapsalu põhikooli 7. kl, bioloogiaolümpiaadi I, õp Inna Särel

Joosep Plamus, Haapsalu põhikooli 7. kl, matemaatikaolümpiaadi I, õp Ülle Lumeste

Joosep Plamus, Haapsalu põhikooli 7. kl, geograafiaolümpiaadi I, üle-eestilise olümpiaadi II järgu diplom, õp Reet Tuisk

Kaarel Koit, LÜG, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi III, õp Kalle Lõuna

Kadri Kaus, Taebla gümnaasiumi 7. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Tiina Mägi

Kairit Liiv, Haapsalu põhikooli 9. kl, bioloogiaolümpiaadi I, õp Inna Särel

Kaisa-Liisa Niinemets, Nõva kooli 6. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi I, üle-eestilise olümpiaadi 9. koht, õp Sirle Soots

Kaisa Marie Sipelgas, Noarootsi gümnaasiumi 12. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Miina Leemets

Kardo Roosma, Lihula gümnaasiumi 7. kl, loodusteaduste olümpiaadi II

Karina Kaur, Haapsalu põhikooli 8. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Tiia Toomsalu

Karina Kaur, Haapsalu põhikooli 8. kl, bioloogiaolümpiaadi II, õp Inna Särel

Karl-Armin Võsur, Haapsalu põhikooli 9. kl, bioloogiaolümpiaadi III, õp Inna Särel

Karoliina Bachaus, Lihula gümnaasiumi 6. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi III, õp Tiia Lehiste

Karolin Kängsepp, LÜG, geograafiaolümpiaadi I, õp Imbi Raudkivi

Karolina Lillemets, Taebla gümnaasiumi 8. kl, bioloogiaolümpiaadi I, õp Kaja Loorens

Kaspar Karja, LÜG, geograafiaolümpiaadi II, õp Imbi Raudkivi

Katrin Veek Lihula gümnaasiumi, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi II, õp Lili Ring

Kelli Nurm, Kullamaa keskkooli 7. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi II, õp Riina Gilden

Kelly Pahk, Oru kooli 9. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III Kait Kleemann

Kelly-Karen Jõeleht, LÜGi 11. kl, matemaatikaolümpiaadi II, õp Evi Riivits

Kendra Kurisman, Ridala põhikooli 8. klass, inimeseõpetuse olümpiaadi III, õp Piret Silm

Kertu Kiivit, LÜGi, inglise keele olümpiaadi II, õp Jaana Maripuu

Ketrin Puskar, Haapsalu põhikooli 9. kl, keemiaolümpiaadi I-III, õp Ülle Rääli

Kevin Reidar Bachaus, Lihula gümnaasiumi 8. kl, loodusteaduste olümpiaadi III

Laas-Joonas Saul, Haapsalu linna algkooli 3. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Leelo Paesüld

Laura Ulm, Metsküla algkooli 5. kl, matemaatikaolümpiaadi III, õp Pille Kaisel

Laura Lazarev, LÜGi 10. kl,emakeeleolümpiaadi II, õp Maret Järveots

Laura Lazarev, LÜGi 10. kl, matemaatikaolümpiaadi I-II, õp Viire Hints

Laura Aruksaar, Kullamaa keskkooli 8. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi I, üle-eestilise olümpiaadi III järgu diplom, õp Riina Gilden

Lii Urb, Virtsu kooli 8. kl, keemiaolümpiaadi III, õp Siivi Jõgi

Lii Urb, Virtsu kooli 8. kl, matemaatikaolümpiaadi I, õp Siivi Jõgi

Lilli Orav, Oru kooli 9. kl, bioloogiaolümpiaadi II, õp Kaja Loorens

Lisanna Maasikas, Risti põhikooli 7. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Marina Laurits

Maarja Kask, Kullamaa keskkooli 8. kl, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi I, õp Ervin Rannik

Maarja Kask, Kullamaa keskkooli 8. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi II, õp Riina Gilden

Margetta Pajuste, Haapsalu põhikooli 5. klass, matemaatikaolümpiaadi II, õp Katrin Tiido

Margit Paat, LÜG, saksa keele olümpiaadi I, õp Embi Hunt

Margus Morševitski, Lihula gümnaasiumi 12. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Heli Raavel

Mari-Ann Liidemaa, Kullamaa keskkooli 7. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi I, õp Riina Gilden

Maria Allkivi, Haapsalu põhikooli 9. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III, õp Kaja Engman

Mariliis Remmel, Haapsalu põhikooli 9. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Taimi Vilta

Marja Järv, Kullamaa keskkooli 5. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi II, õp Riina Gilden

Markus Lille, Lihula gümnaasiumi 5. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi III, õp Eda Aavik

Marlene Schwindt, Haapsalu põhikooli 8. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Mall Kahar

Marlene Schwindt, Haapsalu põhikooli 8. kl, üle-eestilise rahateaduste olümpiaadi 2. koht

Merilyn Juhkam, Vormsi kooli 6. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi II, õp Malle Hokkonen

Mirabelja Kuurmann, Kullamaa keskkooli 3. kl, emakeeleolümpiaadi II, õp Heldi Leidsalu

Märten Matthias Rääli, Oru kooli 9. kl, geograafiaolümpiaadi III-IV, õp Kaja Loorens

Nathali Ploomipuu, Lihula gümnaasium, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi III, õp Lili Ring

Orm Jondalar Jürgenson, LÜGi 10. kl, matemaatikaolümpiaadi I-II, õp Viire Hints

Piia Tomingas, LÜGi majandusolümpiaadi I, õp Imbi Raudkivi

Piia Tomingas, LÜGi 11. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Monika Undo

Piia Tomingas, LÜG 11. kl, bioloogiaolümpiaadi I, õp Mall Vainola

Pärtel Ruut, Haapsalu linna algkooli 6. kl, matemaatikaolümpiaadi I-II, õp Lii Habak

Rasmus Romeo Truuver, Oru kooli 9. kl, geograafiaolümpiaadi II, õp Kaja Loorens

Reena Roos, Oru kooli 9. kl, keemiaolümpiaadi I-III, õp Heili Lukas

Reena Roos, Oru kooli 9. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Anita Arst

Reena Roos, Oru kooli 9. kl, geograafiaolümpiaadi III-IV, õp Kaja Loorens

Riin Tammet Ridala põhikooli 5. kl, inimeseõpetuse olümpiaadi I, üle-eestilise 9., õp Piret Silm

Samuel Kastepõld, Metsküla algkooli 6. kl, bioloogiaolümpiaadi II, õp Astrid Nikkel

Samuel Kastepõld, Metsküla algkooli 6. kl, geograafiaolümpiaadi III, õp Pille Kaisel

Samuel Kastepõld, Metsküla algkooli 6. kl, matemaatikaolümpiaadi I-II, õp Pille Kaisel

Sebastian Lehis, LÜGi 12. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Tiina Brock

Siim Pikkaro, LÜGi 11. kl, matemaatikaolümpiaadi I, õp Evi Riivits

Silver Nikkel, Metsküla algkooli 6. kl, bioloogiaolümpiaadi I, õp Astrid Nikkel

Silver Nikkel, Metsküla algkooli 6. kl, geograafiaolümpiaadi II, üle-eestilise olümpiaadi II järgu diplom, õp Pille Kaisel

Silver Nikkel, Metsküla algkooli 6. kl, matemaatikaolümpiaadi III, õp Pille Kaisel

Simo Linno, Metsküla algkooli 3. kl, bioloogiaolümpiaadi III, õp Astrid Nikkel

Simo Linno, Metsküla algkooli 3. kl, matemaatikaolümpiaadi I-III, õp Pille Kaisel

Svea Stahlman, Lihula gümnaasiumi 10. kl, emakeeleolümpiaadi I, õp Heli Raavel

Tormi Peterson LÜG, inglise keele olümpiaadi III, õp Jaana Maripuu

Trinity Õismets, Virtsu kooli 7. kl, emakeeleolümpiaadi III, õp Heli Riive

4. klassi kirjanduse võistkondliku olümpiaadi esikoht

Uuemõisa lasteaed-algkooli võistkond Marie Linda Nerman, Elisabeth Elandra Kuningas, Ada Lovise Silmpärg, õp Aire Oruste ja Ülle Sass

6. klasside vene keele päeva esikoht

Elis Kesküla, Haapsalu põhikool, Karolin Tiik, Ridala kool, Kerstin Põldmaa, Haapsalu linna algkool, Sandra Pahk, Uuemõisa lasteaed-algkool

Üleriigiline keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II koht

Piia Tomingas, LÜG

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eripreemia

Piia Tomingas, LÜG, juhendajad Imbi Raudkivi, Mall Vainola ja Ilona Lepik

Ajaloo-alaste uurimistööde riikliku konkursi eripreemia

Kertu Kiivit, LÜG, õp Imbi Raudkivi ja Mare Urbas)

Känguru matemaatikavõistluse 9. koht

Pärtel Ruut, Haapsalu linna algkooli 6. kl

Pranglimise 9. koht

Samuel Kastepõld, Metsküla algkooli 6 kl

Nuputa 5. koht

Silver Nikkel, Samuel Kastepõld, Eva-Maria Kastepõld, Laura Ulm, Metsküla algkool

Õpioskuste olümpiaadi 3. koht (2016 sügis)

Hugo Noormets, Eva-Maria Kastepõld, Samuel Kastepõld, Silver Nikkel, Joosep Michels, Metsküla algkool

Maakondliku õpioskuste olümpiaadi esikoht

Laura Ulm, Alvar Nikkel, Eva-Maria Kastepõld, Johannes Lepp, Eva-Maria Kastepõld, Johannes Lepp, Mark-Ra Vilbiks, Metsküla algkool

Mälumäng, põhikooliaste, individuaalne

Anni Kallas, Haapsalu põhikool, I

Arlethe Annus, Haapsalu põhikool, II-III

Mart-Jürgen Kukermaa, Haapsalu põhikool, II-III

Võistkondlik

I Oru põhikool (Mikk Naar, Mario Konks, Lorette Martin, Märten-Matthias Rääli)

Mälumäng, gümnaasiumiaste, individuaalne

Kaarel Koit, LÜG, I

Piia Tomingas, LÜG, II

Margus Morševitski, Lihula gümnaasium III

Võistkondlik

Noarootsi gümnaasium (Kadri Laur, Kaisa-Marie Sipelgas, Kai Markus, Helena Vikat)

Ernst Enno omaloomingukonkursi võitjad

Morten Pirk, Risti põhikooli 3. klass

Markus Kevin Ojamäe, Haapsalu põhikooli 6. klass

Reena Roos, Oru kooli 9. klass

Liisa Raavel, Lihula gümnaasiumi 10. kl

Kutsevõistlused

Keidy Kadak, HKHK, rahvusvaheline teenindusvõistlus Pariisis, III koht Euroopa arvestuses, Noor Meister 2017 II koht restoraniteeninduse kutsevõistlustel, juhendaja Kersti Õim

Märt Moorbach, plaatijate võistlus, I koht, juhendaja Harri Sinimeri

Marjanne Teesalu, Noor Meister 2017 III koht majutusteeninduse kutsevõistlustel, juhendaja Ivika Rausepp

Andres Maar, Noor Meister 2017 III koht mööblitislerite kutsevõistlustel, juhendaja Aare Mehiste

Koolispordi liidu Eesti meistrivõistlused

Haapsalu põhikooli laskmisvõistkond (Ketlin Lillepuu, Anni Kallas, Kert Kallas, Karl-Armin Võsur) põhikoolide I koht, juhendajad Aile ja Mati Seppi

Taebla gümnaasiumi laskmisvõistkond (Anete Loorits, Elari Tahvinov, Jander Korpe, Villem Rehkalt) gümnaasiumide III koht, juhendajad Aile ja Mati Seppi

Noarootsi kooli võrkpallivõistkond (Anne-Mai Melles, Heleri Melles, Sandra Piir, Eli Mitman, Linda Malmet, Carolin Uusmaa, Kretlin Tuul) põhikoolide võrkpalli V koht, juhendaja Silver Schönberg

Hanna-Liisa Salf, Haapsalu põhikool, põhikoolide 600 m jooks I koht, juhendaja Kaja Ladva

Eliis-Maria Koit, Haapsalu põhikool, kaugushüppe II koht, juhendaja Kaja Ladva

Sebastian Juhan Liiva, Haapsalu põhikool, kaugushüppe III koht, juhendaja Kaja Ladva

Anna-Maria Vjazemski Haapsalu põhikool, kõrgushüppe I koht, juhendaja Kaja Ladva, 100 m jooksu I koht, juhendaja Kaja Ladva

Reneli Saumets, Haapsalu põhikool, 800 m jooksu I koht, juhendaja Kaja Ladva

Kevin Sakson, Haapsalu põhikool, kuulitõuke II koht, juhendaja Kaja Ladva

Rauno Tapner, Haapsalu põhikool, kõrgushüppe II koht, juhendaja Kaja Ladva

Siim Suitsberg, Haapsalu põhikool, 100 m jooksu III koht, juhendaja Kaja Ladva

Üle-eestilise õpilasfirmade võistluse finalist

Õpilasfirma Meraky (Anette Nodapera, Elis Aksli, Jarita Maaria Rintamäki) juhendaja Angela Leppik.

Fotod Arvo Tarmula