Mattias Kerge võitis majandusolümpiaadi

2021. aasta majandusolümpiaadil võitis esikoha Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturient Mattias Kerge.

Olümpiaadi piirkonnavoorudes lõi kaasa 155 õpilast 47 koolist. Finaali pääses 38 õpilast. Kerge järel tuli teiseks Mihkel Viires Tallinna reaalkoolist, kolmandaks Mai-Melli Kapten Türi ühisgümnaasiumist.

Traditsiooniliselt pakub EBS kolmele parimale täisstipendiumi üheks õppeaastaks vabalt valitud bakalaureuseastme õppekaval. Parimad saavad asuda õppima Eestimaa ülikoolidesse samadel alustel teiste erialaolümpiaadide parimatega.

Olümpiaadi jooksul tuli noortel lahendada mitmeid teoreetilisi ning ka praktilisi ülesandeid. „Majandusolümpiaadi teistest olümpiaadidest eristavam asi ongi ehk väga eluline lähenemine ja näited. Erinevate maksude arvutamise kõrval oli praktilises osas näiteks vaja lahendada ülesanded, mis puudutasid koroonakriisist mõjutatud desovahendeid tootvat ettevõtet – kuidas tõsta tootmismahte, arvestada nõudluse kasvuga jne,“ selgitas Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor.

Loor lisas, et olümpiaadi praktilise osa ülesanded on sellised, mida võiksid tegelikult proovida kõik päriselt ettevõtluses tegutsevad inimesed. „Oleme saanud mitmel korral tagasisidet, et läbides teatud küsimusi ja ülesandeid on ettevõtjad ka ise hakanud teisiti oma tegevusele mõtlema ja asju läbi arvutama,“ märkis Loor.

Võistluse koondtulemused ja ülesanded