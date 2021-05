Erkki Bahovski: rahulolu Muhus

Kõige rahulolevamad inimesed Eestis elavad Muhu vallas – nii selgus rahandusministeeriumi egiidi all 2020. aasta jaanuaris korraldatud küsitlusest.

Esmalt nenditagu, et küsitlus polnud täielik – välja jäid Vormsi, Kihnu ja Ruhnu. Võibolla aga polekski Muhu rahulolu poolest esikohale jõudnud, kui küsitlus oleks peetud ka neis kolmes paigas. On ju need omavalitsused saared nagu Muhugi ja tugeva identiteediga.

Tasub meenutada, et Muhu on üks taasiseisvunud Eesti kahest vanimast omavalitsusest (teine on Kuressaare linn), mis alustas vallana juba 1990. aastal. Seega on Muhu saanud tegutseda ühe omavalitsusena juba 31 aastat. Muhut ei puudutanud ka viimane haldusreform, milles mitmed omavalitsused kokku lükati. Et Muhu on saar, jäi sellele iseseisva omavalitsuse staatus alles.

