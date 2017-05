Andres Ammas: ööistungil selgus, et valitsuse eesmärk on abitu ja alandlik kodanik (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase (pildil) sõnul näitas koalitsioon möödunud ööistungil punast tuld ettevõtlikkusele ja riigi mõistlikule majandamisele.

„Kogedes halvasti läbimõeldud pakendimaksu, jookide suhkrumaksu ja eelarve defitsiidi lubamise otsuste läbisurumist iga hinna eest, tundsime, et eestlase tunnuseks peetud mõistlik ja tasakaalukas peremehelikkus pole praeguse koalitsiooni jaoks väärtus. Ühe sümpaatse maksueelnõu – ettevõtluskonto – kõrval suunavad ülejäänud nii raha kui vastutuse keskvõimule. Rail Balticu lepingu ratifitseerimise esimese lugemisega sõideti üle südant valutavatest kodanikuühendustest,“ ütles Ammas.

„Praeguse vasakpoolse valitsuse unistus on abitu ja alandlik kodanik, kes muudkui ootab suuremeelselt keskvõimult väikest almust. Nii on muidugi lihtne valitseda, aga väheinnovaatilise ettevõtlusega ja initsiatiivitu kodanikkonnaga suurt laenukoormat kandev riik jääb haigeks ja läheb katki. Hea keskkonna loomine algatusvõimelistele kodanikele on sellele valitsusele ilmselgelt võõras, ometi on meie ainuke kapital tark ja töökas inimene,“ ütles Ammas.

Vabaerakonna arvates on suurim probleem eelarve defitsiidi lubamine. „Valitsus tahab elada siin ja praegu, lastes käiku kõik ressursid. IRL-i kunagisest mõttest kirjutada eelarve tasakaal põhiseadusesse ei ole midagi alles jäänud – projektipõhine mõtlemine võidutseb,“ ütles Ammas.

"Meid ei pane imestama see, et tarkuse ja töökuse vastu astub postkommunistlikku mentaliteeti kandev Keskerakond või vaikselt nurgas sitsivad sotsid, aga meile on täiesti arusaamatu IRL-i positsioon praeguses valitsuses,“ lõpetas Ammas.