Tamme tänava ristmik valmib jaanipäevaks

Lemmi Kann

Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmik on Haapsalu üks ohtlikumaid,kus juhtub sageli õnnetusi. Foto Arvo Tarmula

Reedel sõlmis Haapsalu linnavalitsus ehituslepingu Lemminkäinen Eesti AS-iga Tamme tänava ristmiku ehituseks, tööd algavad 8. mail.

Lepingule kirjutasid alla Lemminkäinen Eesti Pärnu piirkonna juht Riivo Juhansoo ja Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman. Lepingu järgi on töödeks aega kaks kuud ehk 8. juulini. Eelmise aasta sügisel ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles, et tema kujutluses võiks ristmik valmis saada juuni alguses, Itaalia veinipeoks. Paraku on säärase projekti ettevalmistusperiood nii pikk, et ristmiku valmimine selleks ajaks osutus ebareaalseks.

„Lootus oli mul selline küll, aga hanked ja muud asjaajamised võtavad ikkagi oma aja,” selgitas Sukles.

Lemminkäinen Eesti projektijuht Mati Anspal andis tööde graafikusse vaadates lootust, et veinipeo ajaks on peamised ehitustööd ristmikul lõpetatud ja tee ise juba katte all, mis tähendab, et selleks nädalavahetuseks saaks ristmiku liiklejatele avada.

Sukles lisas, et eelmiste aastate suurürituste kogemusi arvestades on linnavalitsusel juba ka plaanis kaasata turvafirma ja politsei, et vajadusel liiklust reguleerida. „Eelmisel aastal Toto kontserdi ajal oli sellest väga suur abi,” märkis linnapea.

Suur projekt

Tallinnast Haapsallu suunduv sõidurada jääb remondi ajaks avatuks kui kõige kriitilisem – arvestada tuleb Rohuküla sadamasse toimuva liiklusega. Linnast välja sõit tuleb aga teetööde tõttu ümber korraldada – pealinna poole sõitjad peavad Tallinna maantee asemel suuna võtma Lihula maanteele ja pöörama enne viadukti Tamme tänavale. Haapsalu linnavalitsuse poolt projektiga tegeleva linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmanni sõnul on see juba varasemate teetööde ajal läbi proovitud variant.

„12. mai peaks olema see päev, kui liiklus Lihula maanteele ümber suunatakse,” ütles Vaksmann.

Tamme tänava ristmiku rekonstrueerimine on suur projekt, milles on palju osalisi, kellega peab ehitaja oma tegevusi kooskõlastama ja tööde graafikuid sättima. Näiteks tehakse samal ajal Haapsalu Veevärgi torutöid, mis ulatuvad ka Tamme tänavale. Et sõidukid sealt kaudu liikuda saaks, peab seal töid teostav Rannavesi Ehitus OÜ õigeks ajaks n-ö platsi puhtaks tegema. Oma tööde ajagraafikud kooskõlastavad Lemminkäinen Eesti ja Haapsalu Veevärk järgmisel teisipäeval peetaval koosolekul.

Haapsalu Veevärgi juhataja Kaido Erik kinnitas, et nende projektijuht Neeme Püss on tööde graafiku juba üle vaadanud ja neilt tõrkeid ei tule. „Meil on täiesti reaalne oma asjadega Pihlaka ja Tamme tänava ristis valmis saada, pealegi on meie tähtaeg alles novembris, nii et saame paindlikud olla,” selgitas Püss.

Mis kuupäeval ja kuidas liikluskorraldus muutub, antakse linnarahvale teada ja ümbersõidukohad tähistatakse viitadega.

Ristmik pimedaks

Haapsalu Linnahoolduse osaks Tamme tänava ristmiku rekonstrueerimisel jääb valgustuspostide ümbertõstmine.

„Kui Lemminkäinen annab meile märku, et nüüd on tööd sealmaal, võtame postid nende praegusest asukohast maha, mis tähendab, et ristmik jääb pimedaks,” selgitas Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps. Pimendamine algab orienteerivalt 12. maist ja võib Lõpsi hinnangul kesta umbes kuu aega sellest olenevalt, kui kiiresti ehitaja vajalike töödega valmis saab. Haapsalu Linnahoolduses eletritööde eest vastutav Taivo Nõupuu lisas, et postide uude kohta paigaldamine ise käib kiiresti ning tööde käigust antakse inimestele ka teada.

Lemminkäineni objektijuht Riho Takker ütles, et tööde graafik kujuneb pingeliseks, sest ehitada on vaja ka Tallinna maantee sajuveekaevud. „Aga leppisime kokku, et 22. juuniks on asfalt maas ja ristmik töös. Jaanipäevajärgsele ajale jäävad teekattemärgistused ja haljastus,” ütles Takker.

Tamme tänava ristmik

Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmikule tulevad ohutussaared ja valgusfoorid. Kui jalakäija soovib üle tee minna, tuleb selleks nuppu vajutada. Punase tule süttimisega sulgub üks sõidusuund, mis võimaldab samal ajal ka sõidukitel pöördeid sooritada. Eraldi vasakpöörderada autode tarbeks ei tule.

Projekteerija Tinter-Projekt

Tööde teostaja Lemminkäinen Eesti AS

Järelevalve Infragate Eesti AS, tehniline konsultant Siim Suits

Haapsalu linnavalitsusest koordineerib projekti linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann

Projekti maksumus 222 307 eurot (koos käibemaksuga)

Tööde aeg 8. mai – 8. juuli 2017