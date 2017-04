Piirsalu külaselts plaanib rahvamajja loodusõppekeskust

Piirsalu rahvamajas on praegu kasutusel esimene korrus. Foto: Ahto Viigipuu

Piirsalu külaselts tahab rajada Piirsalu rahvamajja metsa- ja loodusõppekeskuse.

Külavanem ja külaseltsi esimees Lea Lai ütles, et rahvamajas laste looduslaagrite korraldamise kogemus on seltsil olemas ja huvi sellise keskuse vastu on samuti.

"Plaan on korraldada lastelaagreid, kus lapsed puutuksid loodusega kokku rohkem, mitte ainult ette nähtud rada mööda kõndides," ütles Lai. Samuti tahetakse ka kohalikele lastele näidata, et kodukoha loodus on väärtuslik ja vajab hoidmist.

Piirsalu jõgi on lõheliste kudeala, ümbruses on metsiste pesitsusalad.

Lai sõnul on seltsil RMKga ja jahimeeste seltsiga suulised kokkulepped keskuse rajamise tegevuste korraldamiseks. Eelmisel aastal selts rahvamaja teise korruse remondiks Leaderist toetust ei saanud, sel aastal ei jõutud taotlust esitada, kuna põhiprojekt ei valminud õigel ajal.

Lai ütles, et ettevõtmise täpne hind selgub põhiprojekti alusel, kuid kindlasti jääb kogusumma üle 60 000.

Praegu käivad rahvamaja alumisel korrusel koos näitering, kirjandusklubi ja lauluring. Lastelaagrite lapsi on majutatud samuti hoone alumisel korrusel.