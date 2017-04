Õhtuleht: Haapsalu piirivalvurite surma üks põhjus olid päästevestid (1)

Refereerinud Kaire Reiljan

Haapsalu politseijaoskonna kaater, millega piirivalvurid õnnetusse sattusid. Foto arhiiv

Mullu merel hukkunud kahe Haapsalu piirivalvuri surmal on lisaks saladuslikku õnnetusse sattumisele veel üks põhjus –päästevestid, kirjutab Õhtuleht.

Mullu 28. juuni õhtul leiti Noarootsi poolsaare lähedalt merel tühjalt ringe tegev Haapsalu politseijaoskonna tühi mootorpaat M-16. Paadi läheduses hulpisid surnult kaks piirvalvurit Tarmo Kammer ja Reneè Kark. Mõlemad piirivalvurid kandsid manuaalselt avatavaid päästeveste – üks ümber rinnalt kinnitavat, teine aga teist tüüpi, mis oli millegipärast kinnitamata. „Siit hakkabki hargnema selle traagilise loo üks kummalisusi. kammeri seljas olnud päästevest oli avatud, kuid uppunu lebas meres, turi veepinnal. Vesi polnud tema kopusdessegi tunginud,” kirjutas Õhtuleht.

Karki iseavatav päästevest ei olnud õhku täis, kuid mees surnud. Kohtuekspertiis tuvastas, et Kark suri märga uppumisse ehk vesi jõudis kopsudesse. Õhtuleht kirjutab, et kiire uppumise põhjus võis olla see, et kuigi Kark oli tubli päästjate koolitaja, polnud ta ujumisoskus kiita.

Kuigi õnnetuse uurimise kokkuvõte on politseis juba ammu valminud, pole prokuratuur seda kinnitanud. Seetõttu pole siiani avaldatud ka paadiõnnetuse põhjust.