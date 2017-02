Enamik Eesti linnu on tänavaremondiga hädas

Lemmi Kann

Teehooldusmasin. ARHIIV

Haapsalu pole ainuke linn, kel mure lagunevate linnatänavate ja kõhna rahakoti pärast. Viljandimaa päevalehes Sakala ilmus 10. veebruaril intervjuu Viljandi linnapea Ando Kivibergiga, milles too tunnistab, et praeguste tuludega pole maakonnakeskus võimeline oma tänavaid elementaarses korras hoidma. Mitmed maakonna vallakeskustest on saanud oma peatänavad riigi raha eest korda vaid tänu sellele, et need on paberite järgi osa ühest või teisest riigimaanteest.

Eelmisel nädalal saatis majandusministeeriumile kirja palvega olulisemate transiiditeede remontimiseks riigilt abi saada Tartu linnapea Urmas Klaas.

Arvestuslikult maksab ühe kilomeetri tee ehitamine miljon eurot.