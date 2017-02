Merre vajunud väikebuss tegi jääl lõbusõitu

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Päästeoperatsioon võttis aega ligikaudu tunni. Foto Kaire Reiljan

Eile õhtul Saunja lahel läbi jää vajunud väikebuss Chrysler oli jää peal lihtsalt rallimas, vahendas päästeameti operatiivkorrapidaja õnnetusse sattunud meeste sõnu.

Sündmuskohal viibinud Haapsalu korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Risto Roometi sõnul tegid noored mehed Võnnusaare läheduses jääl, umbes kahe kilomeetri kaugusel kaldast, lõbusõitu. „See piirkond on kohaliku rahva seas teada-tuntud koht, kus jääl rallimas käiakse. Samas on see koht jääolude mõistes üsna ohtlik, sest seal on palju pilliroogu ning madalikke, mistõttu jää ei pruugi olla ühtlaselt paks,“ selgitas Roomet.

Operatiivkorrapidaja paneb veel kõigile südamele, et ohutuks jääl liikumiseks, nii jalgsi kui sõidukiga, peab tundma asukohta ja selle eripärasid ning asjatuid riske tuleb vältida. „Eilse sündmuse tegi keerukaks ka õhtune ja pime aeg. Õnneks oli meestel nii palju nutti, et käepärastest vahenditest lõke teha endast märku anda,“ rääkis Risto Roomet.

14. veebruaril kell 18.41 teatati häirekeskusele, et Lääne-Nigula vallas Saunja külas olid merejääl hätta sattunud kaks inimest. Helistaja sõnul oli nende sõiduk vajunud läbi jää ning nad ise olid eksinud ja ei osanud täpselt öelda, mis nende asukoht parajasti oli. Päästjad suundusid Saunja lahe äärde, et tuvastada hädasolevate meeste võimalik asukoht. Mehed jääl tegid pilliroost lõkke, et aidata päästjatel neid paremini leida. Päästjad märkasidki merel valgusallikat ning lõkke suunas hakkas liikuma pääste pinnaltpääste lüli. Kell 19.56 jõutigi meesteni. Kannatanutega oli kõik korras ja nad aidati tagasi kaldale.

Kuidas käituda jääl

· Jääle on ohutu minna aga alles pärast paarinädalast külma, kui jää paksus on vähemalt 10 cm.

· Meeles tuleb pidada seda, et jää on õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades.

· Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes. Ka pragude ja lõhedega jää on ohtlik, sest ilmastikutingimuste muutumisel võivad praod ja lõhed ületamatuteks muutuda.

· Jääst läbi vajumisel saab saatuslikuks eelkõige külm vesi, mis mõne minutiga tegevusvõime halvab, mitte ujumisoskuse puudumine. +4 kraadises vees (jääalune vesi Eesti oludes) kaotab täiskasvanud inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja eakad veelgi varem.