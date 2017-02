Läänemaa läheb taas end Peterburi tutvustama

Lemmi Kann

Haapsalu esindus Peterburis. Foto: Arvo Tarmula

Täna sõidab 23 läänlast Peterburi Lääne-Eestit tutvustavale seminarile, mis kasvas välja Haapsalu päevast Neevalinnas.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et turismiseminar toimub taas hotellis Ambassador ning oodata on 200 turismifirmade ja meediaväljaannete esindajat. „See näitab, et meie seminari vastu on endiselt väga suur huvi,” ütles Sukles.

Seminar toimub kolmapäeval. Lisaks Haapsalule osalevad seminaril Kuressaare ja Pärnu. „Iga linn tutvustab oma peamisi suvesündmusi. Riigi tutvustuse teevad ka EAS, Eesti Kontsert ja konsulaat. Otsustasime, et suurt kontserti nagu eelmistel aastatel me seekord ei tee, vaid fokuseerime konkreetsemalt turismile,” selgitas Sukles.

Muusikalise külakostita seminaril osalejad siiski ei jää – Eesti Kontsert korraldab õhtul vastuvõtu koos džässikontserdiga.

Suklese kinnitusel on Peterburile panustamine ennast igati õigustanud – Vene turistid käivad hoolega Haapsalus. „Võiks muidugi veel rohkem olla,” märkis Sukles, lisades, et rubla tugevnedes on oodata ka turistide arvu kasvu. „Näiteks Fra Mare on käinud eraldi ka teistel seminaridel Venemaal ja on näha, et see raha, mis on enda tutvustamiseks pandud, tuleb tagasi. Venemaa suunal tasub tööd teha,” ütles ta.

Kui Eestis tervikuna on Soome turistide hulk veidi kasvanud, siis Haapsalus see linnapea sõnul eelmisel aastal tunda ei andnud. Küll aga on Haapsalu juurde saanud siseturiste ja seda ka talvel.

Varasemast rohkem turiste tuleb aga Lätist. „Läti on kohe kindlasti tõusev trend – hea lähedale tulla ja neid huvitavad just spaad,” selgitas Sukles.

Haapsalul on lootust mõne aja pärast saada juurde veel üks spaa – eelmisel aastal teatasid Promenaadi hotelli omanikud, et tahavad hotelli põhjalikult ümber ehitada ja rajada moodsa spaahotelli. Praegu tehakse detailplaneeringut.

„Iga uus asi, mis linna tuleb, paneb ka teised paremini tööle ja sunnib pingutama. Pärnu on väga hea näide – seal ehitatakse kogu aeg midagi juurde ja tänu sellele läheb ka järjest paremaks,” rääkis Sukles.

Läänemaa 23-liikmelisse delegatsiooni kuuluvad Haapsalu linnavalitsuse ja spordibaaside, Läänemaa Turismi, Müüriääre kohviku, Fra Mare, Haapsalu ja Läänemaa muuseumide, Haapsalu kultuurikeskuse, Koluvere lossi ning Go Busi esindajad.