Tähitult saadetud kinkekaart haihtus

Urmas Lauri

Linda Ristmägi saatis 1. veebruaril tähitud kirja, mis pole seni adressaadini jõudnud. Foto Urmas Lauri

Haapsalust postitatud tähitud kiri läks kaduma, postifirma kirja saatjate kahju ei korva.

Neljapäeval helistas Lääne Elule Haapsalu elanik Linda Ristmägi, kes postitas 1. veebruaril tähitud kirja, kuid see pole siiani veel adressaadile Tallinna kätte jõudnud.

„Tahtsin saata sugulasele sünnipäevaks 50eurose kinkekaardi,” ütles Ristmägi. Proua läinud kirjaga, millele oli kleepinud 65sendise margi, ise postimajja, et see tähitult teele saata. Teenindaja lisas kirjale veel marke 2,50 eest. Kirja saatmist tunnistab tšekk, kiri jäi teenindaja kätte.

4. veebruarist peale on vanaproua iga päev adressaadilt uurinud, kas ta on kirja juba kätte saanud. Iga päev on proua helistanud ka postifirmale.

„Käisin asja ka postkontoris uurimas, kuid mingit vastust pole ma saanud,” ütles proua neljapäeva ennelõunal. Sama päeva pärastlõunal olevat talle siiski helistatud ja teatatud, et kirja ei ole leitud ning selle otsimine lõpetatakse.

„Meie inimesed on kirja põhjalikult otsinud nii Haapsalu postkontorist kui ka postivahetuspunktist,” ütles Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv. „Samuti on kirjadel silma peal hoidnud Mustamäe kandekeskus, juhuks kui saadetis peaks sihtkoha postiasutusse jõudma. Pingutustele vaatamata pole paraku seni veel õnnestunud kirja leida.”

Postifirma on seisukohal, et Linda Ristmägi oleks pidanud kinkekaardi saatma väärtsaadetisena, mitte aga tähitud kirjana. „Juhul kui kiri jääbki kadunuks, ei kuulu see hüvitamisele, sest rahalise väärtusega kinkekaarte tohib saata ainult väärtsaadetisena,” nentis Kaiv.

Vanaproua lepib tõdemusega, et kiri on jäägitult kadunud, kuid lisab, et postkontorist pole talle kunagi öeldud, et ta kinkekaarte tähitud kirjaga saata ei või. „Oleks mulle öeldud, et saadaksin väärtsaadetisena, oleks ma seda ka teinud,” ütles Ristmägi eile.

Tähitud kirja kadumine aga tähendab, et edaspidi ei kavatse Linda Ristmägi oma kirju enam posti teel saata. „Kui [sugulased] tulevad külla, siis saavad oma kingi kätte,” ütles vanaproua.

Mattias Kõivu sõnul on saadetiste kadumine vähetõenäoline. „Saadetiste kogumahte arvestades on võimalus, et saadetis ei jõua adressaadile kätte, statistiliselt tegelikult kaduvväike. Veelgi harvemini esineb see tähitud ja jälgitavate saadetiste puhul,” ütles Kõiv.

Väärtsaadetis

Universaalse postiteenuse tüüptingimuste punkti 3.1.3: käibes mitteolevaid münte ja paberraha, rahalise väärtusega kinkekaarte, esitajaväärtpabereid, reisitšekke, väärismetalle ja -kive, ehteid ning muid väärtuslikke artikleid võib saata ainult väärtsaadetisena.