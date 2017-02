Lääne-Eesti Turismi juhatajaks valiti Kaia Treier

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Detsembris kuulutas Lääne-Eesti Turismi nõukogu konkursi uue juhataja leidmiseks. Konkursile laekus 15 taotlust, mille hulgast valiti välja juhatuse liikmeks Kaia Treier (pildil), kes alustas tööd veebruarist.

Kaia Treier on varem töötanud looduskaitse valdkonnas nii avalikus kui ka erasektoris. Kokkupuude turismi ja selle võimaliku positiivse mõjuga sotsiaal-majanduslikuks arenguks on tal olnud mõlemas sektoris. Samuti on tal varasem MTÜ juhtimise kogemus, vahendas Lääne Eesti Turismi nõukogu esimees Annika Mändla.

Konkursil paistis Treier silma eelkõige heade teadmistega projektide kirjutamisel, õppimistahtega ning väga hea suhtlemisoskusega. Uus juht peab Lääne-Eestit väga eriliseks piirkonnaks ning omab isiklikku suhet kõigi nelja maakonnaga, et tööülesannetes väljaspool Lääne-Eestit neid võrdselt esindada, lisas ta.

MTÜ Lääne-Eesti Turismi eelmine juhataja, Kaja Karlson, alustas jaanuarist tööd Kodukant Läänemaa LEADER projektijuhina.

MTÜ Lääne-Eesti Turism on regionaalne turismiorganisatsioon, mille liikmeteks on SA Pärnumaa Turism, MTÜ Visit Saaremaa, SA Tuuru ning MTÜ Läänemaa Turism. Organisatsiooni eesmärgiks on Lääne-Eesti turismiasjaliste kogukonna huvide eest seismine ja heaks tegutsemine. Põhitegevuseks on koordineerida ja edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele soodsat keskkonda Lääne-Eestis.