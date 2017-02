Tallinna kesklinna hotellis toimus tulistamine (2)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Täna veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis oli kuulda laske. Hetkel teadaolevalt tulistati püstolitaolisest esemest ning 45–aastane mees sai jalga viga. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse.

Politsei otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50. aastates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed.

Piirkonda on saadetud täiendavad politseijõud ja sündmuskohal töötavad politseinikud, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid, koguvad tõendeid ning kontrollivad piirkonda. Hetkel kedagi kahtlustatavana kinni peetud ei ole.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul töötavad korrakaitsjad hetkel selle nimel, et kahtlustatavad kiiresti tabada. „Hetkel teadaolevalt võib kahtlustatavaid olla kolm ning praegu ei ole alust arvata, et ümberkaudsed inimesed on ohus. Palume kõigil, kes nimetatud piirkonnas midagi kahtlast märkavad, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112,“ ütles Randlaine.