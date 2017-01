Gümnasistid teevad näitusega kummarduse Andy Warholile

Kaire Reiljan

Näituse plakat on tehtud Ghetre-Cahra Krikki autoportreele, mis on samuti näitusel väljas.

Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) õpilased avavad kolmapäeval, 1. veebruaril Haapsalu linnagaleriis näituse "Kummardus Andy Warholile".

LÜGi kunstiõpetaja Liisi Karydi sõnul on õpilased saanud inspiratsiooni ameerika popkunstniku Andy Warholi kujutavast kunstist ja suhtumisest sellesse. Näitusel on üleval peamiselt 10M ja 11H klassi õpilaste tööd, kuid üksikuid osalejaid on teistest klassidest. Tööd valmisid nii kodus kui koolitundides. „Kontseptsiooni panime koos paika,” ütles Karydi.

Linnagaleriis avataval näitusel on eksponeeritud õpilaste autoportreed, kompositsioonid kunstniku tsitaatidest, video, portree ka kooli kõige kuulsamast inimesest ning Andy Warholist endast. Karydi sõnul kõnetasid Warholi kunstist isegi rohkem noori tema tsitaadid.

Liisi Karydi ütles, et kummardust väärib Andy Warhol oma ajast ees olevate väljaütlemiste ning loomingu eest. Teda võib julgelt nimetada tänavakunsti vanaisaks.

Enamus töid on tehtud šabloon tehnikas, mida nimetatakse ka stencil tehnikaks. Viimane tehnika on välja arenenud Andy poolt kasutatud õli-siiditrüki tehnikast ning viimasel kolmekümnel aastal on kasutanud seda paljud tänavakunsti tipptegijad nagu näiteks Banksy.

Näituse avatakse 1. veebruaril kl 17 ja avatuks jääb see märtsi alguseni.