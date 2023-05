Johannes Luik lagundab linnagalerii fragmentaariumiks

Fotod Andra Kirna

Haapsalu linnagalerii uuele näitusele „Lahti pakkida ja kokku voltida“ tasuks läheneda lihtsa nõuande järgi: süüvi detailidesse. Ära vaata, et lihtsalt euroalused!

Euroalused on seal tõesti. Olid juba siis, kui ma kaks päeva varem näitusesaali kiigates läbi klaasi neid silmitsesin ja pidasin… Noh, ma ei teagi milleks. Millekski, mille peale midagi tekib. Aga ei. Ongi euroalused, mitte lihtsalt ja mitte ainult, aga olemuslikult nii domineerivad, et kuraator Agur Kruusing saadab mu nende vahele ekslema sõnadega: „Süüvi detailidesse! Ära vaata, et lihtsalt euroalused!“

