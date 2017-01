Lääne Elu paberleht neljapäeval, 19. jaanuaril (1)

Kaie Ilves

Haapsalu pagulane läheb kohtu alla süüdistatuna perevägivallas

Eeluurimise korras kaks kuud vahi all olnud 27aastane Süüriast pärit Samer Khtab pidanuks vabanema 18. jaanuaril, sest rohkem kui kaks kuud eeluurimise korras vahi all hoida ei saa. Nüüd on alustatud uut kohtumenetlust, aprillis Eestisse saabunud Khtab on saanud süüdistuse perevägivallas ja abikaasa ähvardamises ning kohtuniku määruse järgi jääb ta vahi alla kuni eelistungini. Eelistungi aeg ei ole veel määratud.

Terje Henk: kuidas ma rändrahnu leidsin ja mis edasi saab

Animatsioonikunstnik Terje Henk arutleb Eesti märgi üle: „Me ei tohiks takerduda ühe küsitava väärtusega värvilaigu taha ja jäädagi oma sisekaemusega tegeldes maailma poole seljaga.” Loe lähemalt Lääne Elu paberlehest.