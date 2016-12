Noored linlased annavad Karuse kirikus aastalõpukontserdi

Kaie Ilves

Kontsert Karuse kirikus mullu. Kuulamas oli 80-90 inimest. Fotod: Marilyn Koitnurm ja Susann Kivi

31. detsembril kell 16 annab Karuse Püha Margareeta kirikus aastalõpukontserdi Kukeranna-Esivere rühm ja sõbrad – sõpruskond, kes on üles leidnud oma Lõuna-Läänemaa juured ja kutsunud juba aastaid ka oma sõpru Kukeranna ja Esivere kanti avastama. Et sõpruskonnas on muusikuid, on üks sõpruskonna traditsioonilisi ettevõtmisi aastalõpukontsert Karuse kirikus.

Kukeranna-Esivere rühma nimi tuli sellest, et osa sõpruskonna liikmeid on seotud Esivere, osa Kukeranna kandiga.

„Panime kaks küla kokku,” ütles sõpruskonna liige Lisete Velt.

Muusikateadust õppinud Velt ütles, et julgeb ennast lõuna-läänlaseks pidada, kuigi ta ei ela seal pidevalt. Veldi vanaisa sünnitalu asub Kukeranna kandis Mõisakülas, kus sõpruskond hakkaski koos käima. Karuse kirik on sõpruskonna kõige lähem kirik.

„See on ka hästi ilus kirik ja asub tee ääres, nii et kõik, kes mööda sõidavad, saavad läbi astuda,” ütles Velt.

Aastalõpukontserdid Karuse kirikus on aasta-aastalt üha rahvarohkemad. Tänavune kontsert on viies.

„Kui esialgu oli laval kaks muusikainstrumenti, siis tänavu on juba terve bänd. Oma 15 inimest,” ütles Velt.

Sõpruskonna tuumik on pärit ETV tütarlastekoorist. Esimesel kontserdil kõlaski vokaalmuusika, tänavu aga saab kuulata tervet bändi. Et seekordne kontsert on juba viies, kõlab palasid ka eelmiste aastate repertuaarist.

Aasta-aastalt tuleb kontserdile ka üha rohkem kuulajaid.

„Kui esimesel aastal oli pool kirikut, siis mullu ei olnud kiriku ees enam võimalik parkida. Tuli auto eemale maantee äärde jätta,” ütles Velt.

Muidu Tartus ja Tallinnas elavas sõpruskonnas on peale muusikute ka arste, ajakirjanikke jt elualade esindajaid. Sõpruskonna liikmed on näiteks laulja Maarja Aarma ja ERRi ajakirjanik Taavi Eilat.

Karuse koguduse diakon Meelis Malk ütles, et tal on siiralt hea meel, et aastalõpukontserdid on saanud Karuse kirikus traditsiooniks. Kontserdid on omaks võetud – kui esimesel aastal oli kontserti kuulamas paarkümmend inimest, siis mullu 80-90 inimest – sama palju, kui tavaliselt käib kirikus jõuluõhtul.